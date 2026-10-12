Nowa decyzja Leona XIV. Papież odwołał wszystkie audiencje

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Papież Leon XIV odwołał do 20 października wszystkie swoje audiencje - przekazał Watykan. Decyzja ma związek z zaplanowaną operacją. U Ojca Świętego wykryto bowiem "niewielki, ograniczony guzek w płucu". Zmiana została zauważona na bardzo wczesnym etapie.

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Papież Leon XIV w białych szatach liturgicznych stoi przy mikrofonie, z rozłożonymi rękami i krzyżem na szyi.
Watykan. Papież Leon XIV odwołał do 20 października wszystkie audiencjeTIZIANA FABI AFP

W skrócie

  • Watykan poinformował, że papież Leon XIV odwołał wszystkie swoje audiencje do 20 października ze względu na zaplanowaną operację po wykryciu niewielkiego guzka w płucu.
  • Operacja ma się odbyć w najbliższych dniach w rzymskiej Poliklinice Gemelli, a przewidywany czas hospitalizacji po zabiegu to około tydzień.
  • Watykan wcześniej ogłosił, że Leon XIV planuje w listopadzie wizytę w Urugwaju, Argentynie i Peru, ale nie potwierdzono, czy ten termin zostanie utrzymany.
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O sprawie poinformowała agencja Reutersa, powołując się na informacje uzyskane w Watykanie. Wynika z nich, że papież Leon XIV odwołał do 20 października wszystkie swoje audiencje.

Decyzja głowy Kościoła katolickiego ma związek z planowaną operacją. Ojciec Święty pojawi się w rzymskiej Poliklinice Gemelli "późnym rankiem" we wtorek - poinformowało watykańskie biuro prasowe. Stolica Apostolska nie podała jednak konkretnej daty zabiegu.

Papież Leon XIV przejdzie operację. Wykryto guzek w jego płucu

Leon XIV wyznał, że podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u niego "niewielki, ograniczony guzek w płucu". Papież zaznaczył jednak, że został on zauważony na bardzo wczesnym etapie i jest "dobrze zlokalizowany".

- Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni - mówił.

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Ojciec Święty dziękował przy tym wiernym za duchową bliskość. - Powierzam się waszej modlitwie - powiedział.

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Szczegółami na temat stanu zdrowia Leona XIV podzielił się rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

"W odpowiedzi na pytania dziennikarzy mogę doprecyzować, że zabieg jest zaplanowany na pierwsze dni przyszłego tygodnia, a przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia" - przekazał.

Wcześniej Watykan ogłosił, że w dniach od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Nie ma jeszcze informacji, czy termin ten zostanie potwierdzony. Także w niedzielę papież mówił wiernym o tym, że odwiedzi Peru.

Źródło: Reuters

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