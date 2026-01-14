W skrócie Departament Stanu USA zdecydował o wstrzymaniu procesów wizowych dla obywateli 75 państw, w tym Rosji i Iranu.

Nowe zasady mają wejść w życie 21 stycznia i obowiązywać do czasu ponownej oceny procedur wizowych.

Dodatkowo już wcześniej wprowadzono możliwość odmowy wizy ze względu na stan zdrowia wnioskodawców i planuje się wymagać historii aktywności w mediach społecznościowych.

Nowe zasady wydawania wiz pozwalających na pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych mają dotyczyć obywateli państw takich jak Rosja, Iran, Irak, Egipt czy Afganistan.

Jak przekazał Fox News, powołując się na wewnętrzną notatkę administracji Donalda Trumpa, amerykańscy urzędnicy zostali poinstruowani, aby odmawiać wiz obywatelom tych państw na mocy istniejących przepisów.

W międzyczasie Departament Stanu ma dokonać oceny procedur związanych z procesem otrzymywania zgody na pobyt na terenie USA. Nowe zasady mają wejść w życie 21 stycznia i obowiązywać do czasu zakończenia oceny.

Stany Zjednoczone. Nowe zasady wjazdu. Uderzą m.in w Rosjan

Nowa decyzja Departamentu Stanu wpisuje się w postępujący od pewnego czasu proces zaostrzania przepisów migracyjnych w Stanach Zjednoczonych.

W listopadzie na mocy nowej dyrektywy urzędnicy migracyjni zyskali możliwość odmowy wydania wizy ze względu na stan zdrowia osoby, która się o nią ubiega lub członka jej rodziny.

Zasady te dotyczą m.in. osób cierpiących na choroby układu krążenia czy układu oddechowego, nowotwory, cukrzycę czy zaburzenia psychiczne, a także będących w podeszłym wieku.

Wiz mogą nie otrzymać także osoby opiekujące się chorymi członkami rodziny. Administracja Trumpa argumentowała wprowadzenie tych ograniczeń ryzykiem, że tacy migranci będą nadmiernie obciążać amerykański system opieki zdrowotnej.

Na początku grudnia pojawiły się z kolei informacje o planach wprowadzenia obowiązku przedstawienia historii aktywności w mediach społecznościowych dla wszystkich zagranicznych turystów, także tych z krajów bezwizowych.

