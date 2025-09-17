W skrócie Białoruś podczas manewrów Zapad-2025 zaprezentowała laserowy system przeciwdronowy "Szafran"

Prezentacja nie odbyła się w ramach rzeczywistych ćwiczeń wojskowych, lecz była pokazem dla mediów i obserwatorów.

System "Szafran" to prototyp będący kopią chińskiego rozwiązania.

O prezentacji nowoczesnej broni w trakcie ćwiczeń informuje portal Defense Express. Zdaniem ekspertów, laserowy system przeciwdronowy nie był wykorzystywany w głównej części manewrów, a jedynie w pokazie przygotowanym dla mediów i obserwatorów międzynarodowych.

"Nie były to prawdziwe ćwiczenia. Wojska białoruskie i rosyjskie odgrywały 'teatralny spektakl' wyzwolenia wsi zajętej przez symulowanego wroga" - napisano.

Zapad-2025. Białoruś pokazała system walki z dronami

Kompleks "Szafran", który zaprezentowany został w trakcie manewrów skupia się na niszczeniu niewielkich bezzałogowych statków powietrznych. Zasięg sprzętu to około kilometr.

Według analityków, jest to jedynie prototyp będący kopią chińskiego rozwiązania. Przedsiębiorstwo produkujące sprzęt pracuje nad nim od blisko roku.

Sprzęt próbowali kopiować także rosyjscy wojskowi. W tamtejszej wersji nazywany był "Nomad" jednak do dnia dzisiejszego nie trafił do masowej produkcji.

Jak podkreślają eksperci Defense Express, podstawowe chińskie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. prze armię Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jednak sprzęt o wysokiej skuteczności, ponieważ w warunkach bojowych zniszczenie drona zajmuje mu od 15 do 30 minut.

