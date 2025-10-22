Nowa broń może trafić na front, dokument podpisany. "Rozpoczęliśmy starania"

W skrócie Ukraina prowadzi rozmowy o zakupie od 100 do 150 myśliwców Gripen ze Szwecji.

Finansowanie transakcji ma pochodzić z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Prezydent Zełenski podkreślił, że ukraińskim celem jest szybkie wdrożenie samolotów, a także współpraca z firmą Saab przy produkcji dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Rozpoczęliśmy starania o zakup samolotów Gripen na Ukrainę i oczekujemy, że przyszła umowa pozwoli nam nabyć co najmniej 100 takich samolotów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Szwecji,

Wcześniej premier Ulf Kristersson przekazał, cytowany przez agencję Reutera, że Szwecja prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży Ukrainie od 100 do 150 myśliwców.

Podczas środowej wizyty w Szwecji prezydent Ukrainy spotkał się z premierem Ulfem Kristerssonem w Linköping, gdzie znajduje się firma Saab, która produkuje m.in. myśliwce Gripen. Zełenski zobaczył na żywo przelot owych maszyn. Premier Kristetsson nazwał je "dumą narodu". Szwecja miałaby odsprzedać Ukrainie najnowszy model myśliwca.

Na konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski stwierdził, że szwedzkie samoloty są "fantastyczne" i podkreślił ich wszechstronność. - Mamy nadzieję uzyskać co najmniej 100 takich samolotów. I rozumiemy, że to długi proces. To także długi proces pod względem finansowym - mówił.

Zełenski powiedział, że chciałby, aby Ukraina zaczęła korzystać ze szwedzkich myśliwców w przyszłym roku. Wcześniej szwedzki premier poinformował, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła, ale szacuje, że produkcja i dostawa pierwszego nowego samolotu może potrwać trzy lata.

Myśliwce Griper dla Ukrainy? Szwecja ma specjalny plan

- Dla naszej armii Gripeny są priorytetem. Chodzi o pieniądze, o manewry - dodał Zełenski. Wspomniał też o przeszkodach, z którymi musi mierzyć się ze strony Rosjan. Chodzi o program PURL, który w zamyśle ma przyspieszać dostawę broni dla Ukraińców.

- Rosja chce zakupić program PURL, współpracując z niektórymi krajami europejskimi, aby do nich dołączyli - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy oznajmił ponadto, że Kijów jest zainteresowany wspólną produkcją dronów ze szwedzką firmą Saab, w której produkowane są myśliwce Griper.

Agencja Interfax-Ukraina zauważa, że możliwość dostarczenia Ukrainie samolotów Gripen była rozważana od dwóch lat, ale została przełożona, aby Kijów mógł skupić się na amerykańskich myśliwcach F-16. Te zaczęły rozmieszczać się na Ukrainie w sierpniu 2024 roku. Ukraińscy piloci byli jednak w Szwecji, aby przetestować samoloty Gripen i ułatwić ich ewentualny eksport.

Jak podaje szwedzki serwis SVT, rząd życzy sobie, aby zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane jako płatność za transakcję.

Źródło: Reuters, svt.se, Interfax-Ukraina

Soboń: Była pierwsza dama nie pracuje w NBP Polsat News Polsat News