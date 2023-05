Po godzinie 18 czasu polskiego w piątek Mariusz Błaszczak spotkał się z przedstawicielami mediów. Wcześniej minister obrony rozmawiał z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

- To była bardzo dobra rozmowa z sekretarzem Austinem. To zresztą nasza kolejna rozmowa. Ja podziękowałem mu za wkład w zacieśnienie relacji polsko-amerykańskich. Z nowych informacji chciałbym poinformować, że uzyskaliśmy zapewnienie, że rząd USA przekaże nam helikoptery Apache. To unikalna zdolność, tym bardziej doceniamy tę możliwość - mówił Mariusz Błaszczak.

Jak dodał minister, helikoptery Apache doskonale współpracują z czołgami Abrams. - Trafią więc na wschodnią flankę NATO. Będą stanowić zamknięcie Bramy Brzeskiej - podkreślił wicepremier Błaszczak.

Jak wyjaśnił, USA udostępnią Polsce osiem maszyn, szkolenie polskich pilotów rozpocznie się za kilka tygodni, zaś prawdopodobnie w przyszłym roku trafią na wschód Polski.

Mariusz Błaszczak a Lloyd Austin. "Będziemy pogłębiać współpracę"

Wcześniej w piątek sekretarz Lloyd Austin poinformował o umowie, którą Polska zawrze ze Stanami Zjednoczonymi. - Pogłębi współpracę naszych przemysłów zbrojeniowych - zaznaczył.

- Mam nadzieję na odnowienie naszego porozumienia o wzajemności w zamówieniach obronnych, która pogłębi naszą współpracę przemysłową, teraz i w przyszłości - mówił Austin.

- Dwa tygodnie temu byliśmy w Ramstein podczas ostatniego spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. Polska po raz kolejny była liderem w pomocy Ukrainie, by zwiększyła swoje zdolności wojskowe. W rzeczy samej, bez niezwykłego wkładu Polski, nigdy nie bylibyśmy w stanie zrobić tak wiele dla obrony Ukrainy przed brutalną agresją Rosji - podkreślił sekretarz obrony USA.