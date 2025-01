Do akcji wysłano dwa samoloty, które na co dzień stacjonują na terenie Polski. Wysłano je do nas w grudniu ubiegłego roku. "Pierwszy raz norweskie odrzutowce wkroczyły w aktywną obronę powietrzną polskiej przestrzeni powietrznej, pokazując zaangażowanie sojuszników we wschodnią flankę NATO" - przekazało dowództwo lotnicze Paktu.

