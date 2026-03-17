Norweski rząd pisze do gmin. "Musicie przygotować się do przetrwania wojny"
Norweski rząd wystosował list do wszystkich 357 gmin w kraju, w którym wezwał je do wzmocnienia swojej gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych takich jak wojna. - Sytuacja w zakresie polityki bezpieczeństwa jest poważna - stwierdziła minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen, komentując list.
W skrócie
- Norweski rząd wysłał list do wszystkich 357 gmin, wzywając do wzmocnienia gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak wojna.
- Minister Astri Aas-Hansen podkreśliła, że gminy odgrywają kluczową rolę w norweskiej obronie i muszą być gotowe do świadczenia usług oraz realizacji swoich zadań podczas kryzysu.
- Podobny list został skierowany do norweskich przedsiębiorców jako istotnych uczestników koncepcji "obrony totalnej".
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen w liście do gmin zauważyła, że wszystkie one powinny być gotowe na poważne kryzysy i wojnę.
"Gminy odgrywają ważną rolę w norweskiej obronie i są już ściśle zintegrowane z działaniami w zakresie gotowości. Spoczywa na was szeroka odpowiedzialność za gotowość w całym spektrum sytuacji kryzysowych" - napisała minister, wzywając do wzmocnienia gotowości kryzysowej.
"Ważne jest, aby wszystkie gminy z własnej inicjatywy pracowały nad tym, by jak najlepiej przygotować się do przetrwania kryzysu i wojny" - dodała.
Gminy powinny przygotować się m.in. na zakłócenia w dostawach energii i łączności czy na przyjęcie ewakuowanej ludności. Władze lokalne powinny przede wszystkim "być w stanie świadczyć usługi i wykonywać swoje zadania" w sytuacjach kryzysowych - zaznaczyła Aas-Hansen.
Norweski rząd napisał list do gmin. "Sytuacja jest poważna"
- Sytuacja w zakresie polityki bezpieczeństwa jest poważna. Gminy stanowią trzon naszej obrony, a ich działania decydują o tym, jak dobrze społeczeństwo poradzi sobie z kryzysem i wojną - stwierdziła minister Aas-Hansen komentując list.
- Chcemy, aby wszyscy podążali w tym samym kierunku i nie mieli wątpliwości co do swojej roli w czasie kryzysu i wojny - dodała.
Minister skierowała również podobny list do norweskich przedsiębiorców, zaznaczając, że są one jednym z kluczowych elementów "obrony totalnej" - norweskiej koncepcji zakładającej współdziałanie wojska, administracji cywilnej i ludności cywilnej w razie wojny.
- Jeśli nasze firmy nie będą w stanie dostarczać towarów i usług nawet w sytuacji kryzysowej, społeczeństwo stanie w miejscu. Wtedy cała obrona zostanie osłabiona - stwierdziła Aas-Hansen.