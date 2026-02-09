Norweska dyplomatka z zarzutami. W tle sprawa Epsteina

W skrócie Była ambasadorka Norwegii Monie Juul i jej mąż Terje Roed-Larsen usłyszeli zarzuty ciężkiej korupcji, powiązane z kontaktami z Jeffreyem Epsteinem.

Prokuratura bada m.in. zakup mieszkania w Oslo przez parę dyplomatów oraz przepływy finansowe z fundacji Epsteina do International Peace Institute.

Śledztwo obejmuje również powiązania Epsteina z innymi norweskimi politykami, w tym Thorbjoernem Jaglandem i Boerge Brendem.

Śledczy mają badać, czy Epstein wykorzystywał pozycję Juul i Roed-Larsena do realizacji własnych interesów. Z ujawnionych dokumentów władz USA ma wynikać, że w 2015 r. Epstein próbował za pośrednictwem Roed-Larsena nawiązać kontakt z norweskim państwowym funduszem majątkowym, tzw. Oljefondet, w związku z planowanym przejęciem amerykańskiej firmy Cushman & Wakefield.

Cytowane przez magazyn e24 ówczesne władze funduszu zaprzeczyły, by do takiego kontaktu ostatecznie doszło.

Byli norwescy dyplomaci z zarzutami. Chodzi o kontakty z Epsteinem

Prokuratura zajmie się również zakupem przez małżeństwo dyplomatów mieszkania w prestiżowej dzielnicy Oslo za połowę wartości rynkowej. Według mediów transakcja była przeprowadzona przy wstawiennictwie Epsteina.

Prokuratura zapowiedziała też zbadanie finansowych kontaktów Epsteina z kierowanym przez Roed-Larsena think tankiem International Peace Institute, który otrzymywał środki z fundacji powiązanych z finansistą. Ujawnione dokumenty wskazują podobno, że Norweg został wskazany Epsteinowi przez byłego premiera Izraela Ehuda Baraka jako wartościowy kontakt dla dotarcia do izraelskich środowisk wywiadowczych.

Juul została w niedzielę odwołana z placówki w Ammanie. Pełnomocnicy małżeństwa, cytowani przez dziennik "Aftenposten", odrzucili zarzuty. Za ciężką korupcję małżeństwu dyplomatów może grozić do 10 lat więzienia.

Sprawa Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Na celowniku służb kolejne znane postaci

Podejrzani małżonkowie należą do najbardziej uznanych dyplomatów w Norwegii. Stali za wynegocjowaniem powołujących Autonomię Palestyńską porozumień z Oslo między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) w 1994 roku. Później Juul kierowała ambasadą norweską w Wielkiej Brytanii i pełniła funkcję stałego przedstawiciela Norwegii przy ONZ.

W odrębnym postępowaniu prokuratura bada kontakty Epsteina z byłym premierem Norwegii i byłym sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjoernem Jaglandem. W środę Zgromadzenie Parlamentarne RE w Strasburgu podejmie decyzję w sprawie uchylenia Jaglandowi immunitetu.

Jednocześnie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos wszczęło postępowanie wyjaśniające w sprawie swojego szefa, norweskiego polityka Boerge Brendego, w związku z jego kontaktami z Epsteinem.

