Norwescy piloci F-35 w Polsce. "Jesteśmy gotowi do zestrzeliwania"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Norwescy piloci będą gotowi zestrzeliwać rosyjskie drony i samoloty, jeśli naruszą one polską przestrzeń powietrzną - poinformował norweski wiceminister obrony, jednocześnie zaznaczając, że ostateczna decyzja będzie należeć do NATO. - Dowództwo Sojuszu dysponuje wieloma narzędziami zapobiegania prowokacjom w powietrzu - zaznaczył. Piloci będą stacjonować pod Poznaniem od tego miesiąca.

Norweskie myśliwce F-35 patrolujące pole naftowe Draugen
Norweskie myśliwce F-35 patrolujące pole naftowe DraugenNORWEGIAN ARMED FORCESAFP

Rząd Norwegii podał, że norwescy piloci, którzy będą stacjonować od października pod Poznaniem, będą gotowi zestrzeliwać rosyjskie drony i samoloty, jeśli naruszą one polską przestrzeń powietrzną. Ostateczna decyzja o użyciu broni będzie należeć do dowództwa NATO - zaznaczono.

- Sojusz Północnoatlantycki wydał Rosji ostrzeżenie, aby nie zaostrzała sytuacji. Naszą misją w Polsce będzie jednak przede wszystkim obrona przed zagrożeniami z powietrza dla terytorium NATO. Będziemy gotowi przechwytywać (obiekty - red.) naruszające polską przestrzeń powietrzną - zapewnił wiceminister obrony Norwegii Andreas Flaam.

    Norwescy piloci w Polsce. Myśliwce F-35 będą czuwać nad polskim niebem

    Norweski wiceminister obrony podkreślił, że to dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie w każdej sytuacji będzie decydować o wyborze środków.

    Dowództwo NATO dysponuje wieloma narzędziami zapobiegania prowokacjom w powietrzu - zaznaczono.

    - Zintensyfikowaliśmy nadzór i odstraszanie na wschodniej flance (Sojuszu). Obecność wojskowa sojuszników w krajach graniczących z Rosją wyraźnie wzrosła - zauważył wiceminister.

    Wcześniej w tym tygodniu, w trakcie wizyty w Warszawie, szef norweskiego resortu obrony Tore O. Sandvik zwrócił uwagę, że zadaniem norweskich myśliwców F-35 będzie obrona nieba. W jego opinii sama obecność sojuszniczego kontyngentu powinna być elementem prewencji i odstraszania Kremla przed kolejnymi prowokacjami.

    Samoloty myśliwskie F-35 Norweskich Królewskich Sił Powietrznych, które mają trafić do Polski w najbliższych dniach, będą drugą taką misją w tym roku. Poprzednia operacja zaczęła się w styczniu i trwała do lata.

