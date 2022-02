- Biorąc pod uwagę wszystko to, co dzisiaj wiemy, słuszne jest zniesienie środków kontroli z małymi wyjątkami - oznajmił na konferencji prasowej premier Norwegii Jonas Gahr Store. W ten sposób szef norweskiego rządu odniósł się do badań naukowych i statystyk, które wskazują, że dominujący i bardziej zakaźny wariant Omikron koronawirusa rzadziej poważnie zagraża zdrowiu. Premier podkreślił znaczenie wysokiego poziomu wyszczepienia norweskiego społeczeństwa.

Od wtorku od godz. 22. lokale gastronomiczne ponownie będą mogły serwować alkohol bez ograniczeń, a teatry występować przy pełnej widowni. Ponadto przestają obowiązywać również limity prywatnych zgromadzeń, a także rekomendacja pracy zdalnej. Studenci mają powrócić na uczelnie. Przestanie również obowiązywać wymóg okazywania negatywnego testu na Covid-19 od podróżnych na granicy, którzy posiadają zaświadczenie o zaszczepieniu.

Kluby nocne zostaną otwarte, ale na razie nie będzie można w nich tańczyć. Rząd podtrzymał zasadę konieczności zapewnienia jednego metra odstępu. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, np. w centrum handlowym albo transporcie publicznym, zalecane jest zasłanianie ust oraz nosa. Norweskie władze zakładają, że ostatnie restrykcje zostaną zniesione 17 lutego.