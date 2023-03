Tunel pieszo-rowerowy w Bergen w Norwegii przecina górę Lovstakken, dzięki czemu będzie można się pod nią przedostać. Powstał on równolegle do nowej linii lekkiej kolei, którą otwarto w listopadzie i łączy dzielnicę Fyllingsdalen z centrum miasta.

Tunel służyć będzie również jako droga ewakuacyjna dla pasażerów pociągów. Ścieżki dla pieszych i rowerów, które uwzględniono w projekcie, mają szerokości 2,25 i 3,5 metra - podaje portal "The National". Odcinek 2,9 km - taką długość ma tunel - będzie można przejechać w 10 minut, natomiast pieszo zajmie to do 45 minut.

Budowla w dzielnicy Fyllingsdalen powstała, aby ułatwić społeczeństwu przemieszczanie się bez samochodu. "Projekt ma pomóc w ograniczeniu ruchu w mieście, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, jak również niezdrowego zanieczyszczenia" - czytamy.

Norwegia: Najdłuższy tunel pieszo-rowerowy

Tunel w Bergen wybudowany z myślą o pieszych i rowerach pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce, jednak jeśli chodzi o długość, jest on drugi na świecie - wyprzedził go tunel Snoqualmie w pobliżu Seattle w Stanach Zjednoczonych, który ma 3,6 km.

Budowla otwarta będzie w godzinach od 5.30 rano do 23.30. W środku będą znajdować się kamery oraz miejsca do odpoczynku. Co więcej, pojawi się również element ostrzegania uczestników ruchu drogowego. Kiedy rowerzysta lub pieszy pojawi się w tunelu kolorowe dynamiczne oświetlenie stworzy swego rodzaju falę światła.

Bezpieczeństwo zapewniać będą również telefonu alarmowe, które rozmieszczone będą co 250 metrów. Stała temperatura w tunelu ma wynosić około 7 stopni Celsjusza.

Otwarcie ma nastąpić 15 kwietnia. Dzień później odbędzie się parada rowerowa.