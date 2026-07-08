- Grenlandia jest częścią Królestwa Danii. O jej przyszłości mogą decydować wyłącznie Grenlandczycy i Duńczycy - oświadczył premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, komentując wtorkową wypowiedź Donalda Trumpa.

Prezydent USA zarzucił Danii, że nie wydaje żadnych pieniędzy na obronę wyspy, a to "ważna część świata dla Stanów Zjednoczonych".

- Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez USA, nie Danię. Oni nie chcieli na to pójść i to przy tych wszystkich pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją. Nie musimy na nich wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, ten kontynent to zupełnie inne miejsce, niż 20 lat temu - mówił Donalda Trump pierwszego dnia szczytu NATO w Ankarze.

Premier Norwegii zaznaczył, w rozmowie z dziennikiem "VG", że jego kraj "odcina się od tego typu wystąpień i twierdzeń".

Donald Trump znów grozi Grenlandii. Norwegia stanowczo się od tego odcina

Jonas Gahr Stoere przypomniał, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Północy to wspólne zadanie sojuszników w ramach NATO. W jego ocenie nie jest to kwestia "jednostronnie amerykańska".

Premier Danii Mette Frederiksen, również skomentowała w środę wypowiedź prezydenta USA. Z żalem przyjęła stanowisko USA w sprawie Grenlandii i zapowiedziała, że jej kraj jest gotowy "bronić każdego centymetra obszaru NATO, w tym własnego terytorium".

- Jednak jednym z powodów, dla których wiele, wiele lat temu stworzyliśmy NATO, jest to, że jeśli coś stanie się jednemu z nas, wszyscy powinni stanąć w obronie pozostałych. Chodzi mi o to, że artykuł 5. jest naszym zabezpieczeniem. Dotyczy to obecnie flanki wschodniej w obliczu wojny hybrydowej ze strony Rosji. Dotyczyło to Stanów Zjednoczonych, gdy zostały zaatakowane 11 września 2001 r., i to samo dotyczy Grenlandii, jeśli cokolwiek wydarzy się w naszym kierunku - przekazała.

Frederiksen dodała, że Grenlandia "oczywiście" nie jest na sprzedaż i wyraziła nadzieję, że wszyscy, w tym sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.

W poprzednich miesiącach Trump wielokrotnie kwestionował zwierzchnictwo Danii nad Grenlandią. Do najpoważniejszej eskalacji związanej z roszczeniami strony amerykańskiej doszło w styczniu 2026 r. Prezydent USA ogłosił wówczas nałożenie dodatkowych ceł na osiem państw europejskich, które poparły w tym sporze Kopenhagę. Następnie, po kilku dniach, Trump wycofał się z groźby dotyczącej nowych taryf.





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