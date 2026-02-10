W skrócie Generał Eirik Kristoffersen nie wyklucza rosyjskiej inwazji na Norwegię w celu ochrony arsenału nuklearnego na półwyspie Kolskim.

Komentuje słowa Donalda Trumpa dotyczące udziału Norwegii w misjach NATO w Afganistanie, podkreślając aktywny udział norweskich żołnierzy.

Odnosi się do stwierdzeń o zagrożeniu Grenlandii ze strony Chin i Rosji, wskazując brak takich obserwacji w regionie.

Szef norweskiej armii powiedział w rozmowie z "The Guardian", że nie można wykluczyć rosyjskiej inwazji na jego kraj, sugerując, że Moskwa mogłaby zaatakować Norwegię, by chronić swój arsenał nuklearny na dalekiej północy.

- Nie wykluczamy przejęcia naszych terytoriów przez Rosję, jako części ich planu ochrony własnych zdolności nuklearnych, które są jedyną rzeczą, która im pozostała - stwierdził generał Eirik Kristoffersen.

Wojskowy przypomniał, że znaczna część rosyjskiego arsenału nuklearnego znajduje się na Półwyspie Kolskim, niedaleko granicy z Norwegią, a zgromadzony tam sprzęt byłyby kluczowy dla Rosji, gdyby doszło do konfliktu z NATO.

"Nie powinien mówić takich rzeczy". Generał o słowach Trumpa

Szef Norweskich Sił Zbrojnych skomentował również niedawne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę sojuszników z NATO w Afganistanie, sugerując, że "trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu".

- To, co powiedział, nie miało sensu i wiem, że wszyscy moi amerykańscy przyjaciele z Afganistanu o tym wiedzą - powiedział Kristoffersen, który odbył kilka misji w Afganistanie.

- Zdecydowanie byliśmy na pierwszej linii. Wykonywaliśmy cały zakres misji, od aresztowania przywódców talibów, przez szkolenie Afgańczyków, po prowadzenie nadzoru. Zginęło tam 10 Norwegów, ja straciłem tam przyjaciół - przypomniał.

- Prezydent nie powinien mówić takich rzeczy, ale mnie to tak naprawdę nie dotknęło. Martwiłem się jednak o norweskich weteranów oraz krewnych żołnierzy, których straciliśmy - dodał.

Chiny i Rosja zagrożeniem dla Grenlandii? "Nie widzimy czegoś takiego"

Wojskowy skomentował również inne słowa amerykańskiego przywódcy, który twierdził, że Chiny i Rosja mają zakusy wobec Grenlandii.

- Mamy bardzo dobry przegląd tego, co dzieje się w regionie Arktyki, od naszej służby wywiadowczej i nie widzimy czegoś takiego w pobliżu Grenlandii. Obserwujemy działalność Rosji z ich okrętami podwodnymi w części Arktyki, ale nie chodzi o Grenlandię, lecz o dotarcie do Atlantyku - powiedział.

Według niego Amerykanie nie zrealizują swoich planów przejęcia Grenlandii.

- Jeśli Rosja uczy się czegoś na wojnie z Ukrainą to tego, że okupowanie innego kraju nie jest dobrym pomysłem. Jeśli mieszkający tam ludzie tego nie chcą, będzie to kosztować dużo pieniędzy i wysiłku, a ostatecznie i tak faktycznie stracisz - powiedział.

- Okupacja jest często bardzo łatwa, ale utrzymanie okupacji jest bardzo, bardzo trudne. I myślę, że wszystkie mocarstwa ekspansjonistyczne tego doświadczyły - dodał.

