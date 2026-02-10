Norwegia obawia się ataku Rosji. Generał wskazał newralgiczny region
Szef Norweskich Sił Zbrojnych obawia się ataku ze strony Rosji. Generał Eirik Kristoffersen uważa, że Moskwa może dokonać inwazji na jego kraj, by chronić swój arsenał nuklearny, który znajduje się na Półwyspie Kolskim w pobliżu granicy z Norwegią.
W skrócie
Szef norweskiej armii powiedział w rozmowie z "The Guardian", że nie można wykluczyć rosyjskiej inwazji na jego kraj, sugerując, że Moskwa mogłaby zaatakować Norwegię, by chronić swój arsenał nuklearny na dalekiej północy.
- Nie wykluczamy przejęcia naszych terytoriów przez Rosję, jako części ich planu ochrony własnych zdolności nuklearnych, które są jedyną rzeczą, która im pozostała - stwierdził generał Eirik Kristoffersen.
Wojskowy przypomniał, że znaczna część rosyjskiego arsenału nuklearnego znajduje się na Półwyspie Kolskim, niedaleko granicy z Norwegią, a zgromadzony tam sprzęt byłyby kluczowy dla Rosji, gdyby doszło do konfliktu z NATO.
"Nie powinien mówić takich rzeczy". Generał o słowach Trumpa
Szef Norweskich Sił Zbrojnych skomentował również niedawne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę sojuszników z NATO w Afganistanie, sugerując, że "trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu".
- To, co powiedział, nie miało sensu i wiem, że wszyscy moi amerykańscy przyjaciele z Afganistanu o tym wiedzą - powiedział Kristoffersen, który odbył kilka misji w Afganistanie.
- Zdecydowanie byliśmy na pierwszej linii. Wykonywaliśmy cały zakres misji, od aresztowania przywódców talibów, przez szkolenie Afgańczyków, po prowadzenie nadzoru. Zginęło tam 10 Norwegów, ja straciłem tam przyjaciół - przypomniał.
- Prezydent nie powinien mówić takich rzeczy, ale mnie to tak naprawdę nie dotknęło. Martwiłem się jednak o norweskich weteranów oraz krewnych żołnierzy, których straciliśmy - dodał.
Chiny i Rosja zagrożeniem dla Grenlandii? "Nie widzimy czegoś takiego"
Wojskowy skomentował również inne słowa amerykańskiego przywódcy, który twierdził, że Chiny i Rosja mają zakusy wobec Grenlandii.
- Mamy bardzo dobry przegląd tego, co dzieje się w regionie Arktyki, od naszej służby wywiadowczej i nie widzimy czegoś takiego w pobliżu Grenlandii. Obserwujemy działalność Rosji z ich okrętami podwodnymi w części Arktyki, ale nie chodzi o Grenlandię, lecz o dotarcie do Atlantyku - powiedział.
Według niego Amerykanie nie zrealizują swoich planów przejęcia Grenlandii.
- Jeśli Rosja uczy się czegoś na wojnie z Ukrainą to tego, że okupowanie innego kraju nie jest dobrym pomysłem. Jeśli mieszkający tam ludzie tego nie chcą, będzie to kosztować dużo pieniędzy i wysiłku, a ostatecznie i tak faktycznie stracisz - powiedział.
- Okupacja jest często bardzo łatwa, ale utrzymanie okupacji jest bardzo, bardzo trudne. I myślę, że wszystkie mocarstwa ekspansjonistyczne tego doświadczyły - dodał.