Norwegia i Francja zacieśniają sojusz. "Siła napędowa ambitnej współpracy"

Michał Blus

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że Norwegia przystępuje do inicjatywy odstraszania nuklearnego. - To bardzo ważny etap w naszym partnerstwie. Będzie to siłą napędową bardzo ambitnej współpracy - stwierdził Macron podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Jonasem Gahrem Stoerem. Przed Norwegią do dialogu z Francją na ten temat dołączyło osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i W. Brytania.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere i prezydent Francji Emmanuel Macron podają sobie ręce podczas oficjalnego spotkania.
Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere oraz prezydent Francji Emmanuel MacronCHRISTOPHE PETIT TESSON / POOLAFP

W skrócie

  • Norwegia przystępuje do inicjatywy odstraszania nuklearnego zainicjowanej przez Francję.
  • Oba państwa podpisały umowę obronną, określaną jako "Umowa z Narwiku"
  • Do rozmów z Francją przed Norwegią przystąpiła: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.
Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że dołączenie Norwegii do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego będzie znaczącą wartością dodaną tej inicjatywy - przekazał portal France24. Macron mówił o tym podczas konferencji prasowej w Paryżu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem.

Prezydent Francji poinformował, że Stoere zgodził się na dołączenie Norwegii do tej inicjatywy.

- To bardzo ważny etap w naszym partnerstwie. Będzie to siłą napędową bardzo ambitnej współpracy - stwierdził Macron.

- Norwegia, ważny partner strategiczny, z którym już połączyła nas współpraca w celu zapewnienia ochrony terytorium sojuszniczego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, będzie reprezentować dla zaawansowanego odstraszania znaczącą wartość dodaną - podkreślił.

- Mamy do czynienia z najpoważniejszą sytuacją bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej - powiedział z kolei premier Norwegii w trakcie konferencji.

- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zawarliśmy umowy obronne zarówno z Niemcami , jak i Wielką Brytanią. Cieszę się, że dzisiaj podpisaliśmy kompleksową umowę obronną z Francją - dodał.

Wcześniej w środę rząd norweski poinformował w komunikacie, że Oslo dołącza do zaproponowanej przez Macrona w marcu inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego i dwa kraje zawarły sojusz obronny.

Porozumienie nazwano "Umową z Narwiku". Nawiązuje to do wspólnych walk francuskich i norweskich żołnierzy przeciwko hitlerowskim Niemcom w północnej Norwegii wiosną 1940 roku.

Prezydent Francji wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego przedstawił w marcu tego roku proponując współpracę innym krajom europejskim.

Macron zastrzegł, że Paryż zachowuje suwerenność w sprawie swej broni nuklearnej. Przed Norwegią do dialogu z Francją na ten temat dołączyło osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i W. Brytania.

Źródło: France24

