W skrócie Norwegia przystępuje do inicjatywy odstraszania nuklearnego zainicjowanej przez Francję.

Oba państwa podpisały umowę obronną, określaną jako "Umowa z Narwiku"

Do rozmów z Francją przed Norwegią przystąpiła: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że dołączenie Norwegii do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego będzie znaczącą wartością dodaną tej inicjatywy - przekazał portal France24. Macron mówił o tym podczas konferencji prasowej w Paryżu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem.

Prezydent Francji poinformował, że Stoere zgodził się na dołączenie Norwegii do tej inicjatywy.

- To bardzo ważny etap w naszym partnerstwie. Będzie to siłą napędową bardzo ambitnej współpracy - stwierdził Macron.

- Norwegia, ważny partner strategiczny, z którym już połączyła nas współpraca w celu zapewnienia ochrony terytorium sojuszniczego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, będzie reprezentować dla zaawansowanego odstraszania znaczącą wartość dodaną - podkreślił.

Norwegia i Francja zacieśniają sojusz. Chodzi o odstraszanie nuklearne

- Mamy do czynienia z najpoważniejszą sytuacją bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej - powiedział z kolei premier Norwegii w trakcie konferencji.

- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zawarliśmy umowy obronne zarówno z Niemcami , jak i Wielką Brytanią. Cieszę się, że dzisiaj podpisaliśmy kompleksową umowę obronną z Francją - dodał.

Wcześniej w środę rząd norweski poinformował w komunikacie, że Oslo dołącza do zaproponowanej przez Macrona w marcu inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego i dwa kraje zawarły sojusz obronny.

Porozumienie nazwano "Umową z Narwiku". Nawiązuje to do wspólnych walk francuskich i norweskich żołnierzy przeciwko hitlerowskim Niemcom w północnej Norwegii wiosną 1940 roku.

Prezydent Francji wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego przedstawił w marcu tego roku proponując współpracę innym krajom europejskim.

Macron zastrzegł, że Paryż zachowuje suwerenność w sprawie swej broni nuklearnej. Przed Norwegią do dialogu z Francją na ten temat dołączyło osiem krajów: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i W. Brytania.

Źródło: France24





"Polityczny WF": Czy PiS odpuści wybory na prezydenta Krakowa? INTERIA.PL