W skrócie Norwegia planuje wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia do końca roku, z odpowiedzialnością firm technologicznych za weryfikację wieku.

Australia jako pierwsza na świecie wprowadziła taki zakaz, a podobne ograniczenia wprowadziły lub rozważają wprowadzić także Turcja, Indonezja oraz niektóre państwa europejskie, takie jak Hiszpania, Francja i Wielka Brytania.

Unia Europejska nie wprowadziła wspólnej regulacji dotyczącej ograniczeń wiekowych w mediach społecznościowych, lecz rozważa taki krok.

Decyzja podjęta w grudniu przez Australię - o wprowadzeniu dla dzieci zakazu korzystania z mediów społecznościowych - była pierwszym takim przypadkiem na świecie. Po niej kilka krajów europejskich zaczęło dążyć do ograniczenia najmłodszym dostępu do tego rodzaju platform.

Norwegia. Prace nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych poniżej 16. roku życia

Norwegia planuje, podobnie jak w Australii, wprowadzić taki zakaz dla osób, które nie mają ukończonych 16 lat.

"Wprowadzamy tę ustawę, ponieważ chcemy dzieciństwa, w którym dzieci mogą być dziećmi" - wyjaśnił premier Jonas Gahr Store w cytowanym przez Reuters oświadczeniu. "Zabawa, przyjaźnie i codzienne życie nie mogą być przejmowane przez algorytmy i ekrany. To ważny środek chroniący cyfrowe życie dzieci" - dodał.

Nie wiadomo jeszcze, które aplikacje zostaną objęte regulacjami, choć według zapowiedzi rządu Partii Pracy sama ustawa ma trafić do parlamentu najpóźniej pod koniec roku. Jak przypomina Reuters, w Australii zakaz dotyczy m.in. Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata, X (dawniej Twittera), a także platformy YouTube.

Dzieci w social mediach. Kilka krajów planuje pójść śladem Australii

Także turecki parlament przyjął w środę ustawę, która obejmuje ograniczenie dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia - podała AP.

- Żyjemy w czasach, gdy niektóre aplikacje do cyfrowego udostępniania korumpują umysły naszych dzieci, a platformy społecznościowe, mówiąc wprost, stały się szambami - mówił w poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Natomiast w zeszłym miesiącu wdrażanie nowego, podobnego rozporządzenia z zakazem dla dzieci poniżej 16. roku rozpoczęła Indonezja. Dodatkowo niektóre kraje europejskie - takie jak Hiszpania, Francja i Wielka Brytania - również rozważają użycie środków regulujących dostęp do treści w internecie.

Unia Europejska nie wprowadziła wspólnej regulacji tej kwestii dla wszystkich krajów członkowskich, ale rozważa taki krok.

Źródła: Reuters, AP

