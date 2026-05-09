Norowirus na wycieczkowcu. Zarażonych ponad 100 pasażerów
Na pokładzie amerykańskiego wycieczkowca Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa - przekazał "New York Times", powołując się na informację amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Na ten moment zarażonych jest 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi.
W skrócie
- Na wycieczkowcu Caribbean Princess doszło do epidemii norowirusa, obejmującej 102 pasażerów i 13 członków załogi.
- W odpowiedzi na epidemię na statku zaostrzono procedury bezpieczeństwa, odizolowano chorych oraz pobrano próbki do badań.
- Norowirus stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości żołądkowo-jelitowych na statkach wycieczkowych i w przeszłości wywołał podobne ogniska na innych jednostkach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Caribbean Princess wypłynął z Port Everglades w Fort Lauderdale na Florydzie 28 kwietnia. Załoga statku zgłosiła pojawienie się na pokładzie ogniska ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego w czwartek 7 maja.
Łącznie w rejsie bierze udział 3116 osób, a u 115 z nich zdiagnozowano norowirusa. Najczęstszymi objawami choroby wśród pasażerów są wymioty i biegunka.
Epidemia norowirusa na statku. Zarażonych jest ponad 100 pasażerów
Jak podała CDC, w związku z epidemią na statku zaostrzono procedury bezpieczeństwa i dezynfekcji. Chorych pasażerów i członków załogi odizolowano i pobrano od nich próbki do badań.
Dochodzenie epidemiczne mające wesprzeć statek w kontrolowaniu ogniska prowadzi amerykańska jednostka Vessel Sanitation Program (VSP).
Caribbean Princess ma zakończyć swój rejs w jedną stronę, cumując w Port Canaveral w Orlando 11 maja. Obecnie znajduje się u północnego wybrzeża Dominikany, a w sobotę zatrzyma w Nassau, stolicy Bahamów.
Norowirus - czym jest i jakie zagrożenie za sobą niesie?
Jak wyjaśnia CDC, norowirus jest bardzo zaraźliwy i stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości gastrycznych na statkach wycieczkowych. W Polsce potocznie nazywany jest "jelitówką".
- Nie należy mylić go jednak z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym niedawno zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca MV Hondius - podkreśla "New York Times".
Z danych CDC wynika, że na początku stycznia na pokładzie statku wycieczkowego Holland America, również doszło do wybuchu epidemii, w wyniku której zachorowało ponad 80 osób.
Tylko w marcu norowirusem zaraziło się na amerykańskim statku Star Princess blisko 200 osób.
Zaś w ubiegłym roku łącznie ponad 2200 ludzi zaraziło się nim podczas rejsów na wycieczkowcach.
Źródło: New York Times, CBS News