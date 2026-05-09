W skrócie Na wycieczkowcu Caribbean Princess doszło do epidemii norowirusa, obejmującej 102 pasażerów i 13 członków załogi.

W odpowiedzi na epidemię na statku zaostrzono procedury bezpieczeństwa, odizolowano chorych oraz pobrano próbki do badań.

Norowirus stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości żołądkowo-jelitowych na statkach wycieczkowych i w przeszłości wywołał podobne ogniska na innych jednostkach.

Caribbean Princess wypłynął z Port Everglades w Fort Lauderdale na Florydzie 28 kwietnia. Załoga statku zgłosiła pojawienie się na pokładzie ogniska ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego w czwartek 7 maja.

Łącznie w rejsie bierze udział 3116 osób, a u 115 z nich zdiagnozowano norowirusa. Najczęstszymi objawami choroby wśród pasażerów są wymioty i biegunka.

Epidemia norowirusa na statku. Zarażonych jest ponad 100 pasażerów

Jak podała CDC, w związku z epidemią na statku zaostrzono procedury bezpieczeństwa i dezynfekcji. Chorych pasażerów i członków załogi odizolowano i pobrano od nich próbki do badań.

Dochodzenie epidemiczne mające wesprzeć statek w kontrolowaniu ogniska prowadzi amerykańska jednostka Vessel Sanitation Program (VSP).

Caribbean Princess ma zakończyć swój rejs w jedną stronę, cumując w Port Canaveral w Orlando 11 maja. Obecnie znajduje się u północnego wybrzeża Dominikany, a w sobotę zatrzyma w Nassau, stolicy Bahamów.

Norowirus - czym jest i jakie zagrożenie za sobą niesie?

Jak wyjaśnia CDC, norowirus jest bardzo zaraźliwy i stanowi najczęstszą przyczynę dolegliwości gastrycznych na statkach wycieczkowych. W Polsce potocznie nazywany jest "jelitówką".

- Nie należy mylić go jednak z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym niedawno zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca MV Hondius - podkreśla "New York Times".

Z danych CDC wynika, że na początku stycznia na pokładzie statku wycieczkowego Holland America, również doszło do wybuchu epidemii, w wyniku której zachorowało ponad 80 osób.

Tylko w marcu norowirusem zaraziło się na amerykańskim statku Star Princess blisko 200 osób.

Zaś w ubiegłym roku łącznie ponad 2200 ludzi zaraziło się nim podczas rejsów na wycieczkowcach.

Źródło: New York Times, CBS News

