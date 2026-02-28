W skrócie Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami stwierdził, że ma dobre relacje z Białorusią i szanuje jej przywódcę.

W wyniku rozmów USA z Białorusią zniesiono amerykańskie sankcje na białoruskie koncerny oraz zwolniono 123 więźniów politycznych.

Białoruś, choć członek Rady Pokoju stworzonej przez Trumpa, nie miała swoich przedstawicieli na inauguracyjnym spotkaniu tej Rady.

- Mamy dobre relacje (z Białorusią), a jej przywódca jest osobą, do której mam wielki szacunek. Z Białorusią mamy bardzo dobre relacje i bardzo lubię jej lidera - oświadczył Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Teksasu.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza litewskiej telewizji na temat możliwej normalizacji stosunków USA z Białorusią.

Mińsk dąży do normalizacji stosunków z Waszyngtonem od ubiegłego roku, zaś specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Białorusi John Coale mówił, że prowadził na ten temat rozmowy z Łukaszenką.

Ożywienie na linii USA - Białoruś. Amerykanie znieśli sankcje

W wyniku rozmów doszło do zniesienia amerykańskich sankcji m.in. na białoruskie koncerny nawozowe i potasowe oraz na samoloty Łukaszenki i linie lotnicze Belavia.

Białoruś jest też jednym z członków stworzonej przez Trumpa organizacji Rada Pokoju, choć jej przedstawicieli zabrakło na inauguracyjnym spotkaniu Rady.

MSZ Białorusi twierdzi, że powodem było to, iż szef dyplomacji Maksim Ryżankou nie otrzymał na czas wizy amerykańskiej.

