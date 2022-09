Nord Stream. Zaskakujące milczenie niemieckiego rządu

Tomasz Lejman Świat

Niemiecki rząd - w przeciwieństwie do władz w Kopenhadze czy Sztokholmie - jak ognia boi się używać słów: sabotaż, zamach czy atak na infrastrukturę krytyczną. Jedyne co można usłyszeć z ust rzecznika rządu Steffena Hebestreita, to informacja, że władze w Berlinie wykluczają działanie naturalne i czekają na opinie ekspertów oraz wyniki dochodzenia w sprawie wybuchu na Bałtyku, który uszkodził Nord Stream 1 i 2.

Zdjęcie Na zdjęciu kanclerz Niemiec Olaf Scholz i rzecznik rządu Steffen Hebestreit / DANIEL BOCKWOLDT/AFP / AFP