Noblistka w krytycznym stanie. "Jest na granicy życia i śmierci"

W skrócie Irańska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi przebywa w krytycznym stanie po przewiezieniu z więzienia do szpitala w piątek.

Stan zdrowia noblistki nie poprawił się po hospitalizacji, a według jej prawników hospitalizacja nastąpiła po 140 dniach zaniedbań medycznych ze strony więzienia.

Mohammadi odsiaduje karę 16 lat pozbawienia wolności, była wielokrotnie więziona za działalność na rzecz praw człowieka, a nagrodę otrzymała za walkę z opresją kobiet w Iranie.

- Nigdy tak bardzo nie baliśmy się o życie Narges. Może nas opuścić w każdej chwili - oświadczyła prawniczka na konferencji prasowej zorganizowanej przez komitet wsparcia w Paryżu. Dodała, że "nie walczymy tylko o jej wolność; walczymy o to, by jej serce biło".

- Kiedy dziś mówi się, że znajduje się ona między życiem a śmiercią, po raz pierwszy pojawia się informacja o ryzyku śmierci. Dzisiaj istnieje zagrożenie śmierci, trzeba działać, zanim będzie za późno - podkreślił Jonathan Dagher, dyrektor ds. Bliskiego Wschodu w organizacji pozarządowej Reporterzy bez Granic (RSF).

Irańska noblistka w szpitalu. Jej stan uległ "katastrofalnemu pogorszeniu"

W piątek fundacja założona przez Mohammadi poinformowała, że 54-letnia noblistka została w trybie nagłym przewieziona z więzienia do szpitala po tym, gdy jej stan zdrowia uległ "katastrofalnemu pogorszeniu". Po hospitalizacji jej stan się nie poprawił i w sobotę Norweski Komitet Noblowski wezwał irańskie władze do natychmiastowego zapewnienia Mohammadi specjalistycznej opieki medycznej.

Według prawników noblistki, która odsiaduje karę pozbawienia wolności w rodzinnym mieście Zandżan, pod koniec marca Mohammadi przeszła zawał serca. Pełnomocnicy noblistki zarzucili służbie więziennej skrajne lekceważenie potrzeb poważnie chorej osoby i nonszalancję. Podkreślili, że została przeniesiona do szpitala "po 140 dniach systematycznych zaniedbań medycznych".

Na przełomie stycznia i lutego Mohammadi rozpoczęła strajk głodowy w proteście przeciwko bezprawnemu uwięzieniu i trudnym warunkom przetrzymywania. Kobieta od 2016 r. odbywa karę więzienia; w kilku procesach została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. W 2024 r. tymczasowo zwolniono ją z odbywania kary z powodu złego stanu zdrowia, ale 12 grudnia 2025 r. ponownie aresztowano.

Mohammadi jest jedną z najbardziej znanych działaczek na rzecz praw człowieka w Iranie; była wielokrotnie więziona. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody w 2023 r. Norweski Komitet Noblowski napisał, że otrzymała ją m.in. za "walkę przeciw opresji kobiet w Iranie oraz propagowanie praw człowieka i wolności jednostki".

