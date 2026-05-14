Noblista uderza w administrację Trumpa. "Drapieżcy"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dyplomacja Stanów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga przypomina drapieżnictwo - oświadczył w wywiadzie dla agencji AFP laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2018 r. Denis Mukwege. Jak dodał, podczas gdy oni dają, od Waszyngtonu "nie dostają upragnionego bezpieczeństwa".

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Denis Mukwege i Donald Trump.
Denis Mukwege krytykuje administrację Donalda TrumpaRiccardo Savi / Aaron Schwartz/Sipa/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Denis Mukwege porównał działania administracji USA w Demokratycznej Republice Konga do drapieżnictwa.
  • Mukwege krytykuje porozumienie pokojowe między DRK a Rwandą wspierane przez Stany Zjednoczone, wskazując na brak bezpieczeństwa w zamian za surowce mineralne.
  • Od 2021 roku na wschodzie DRK trwają walki prowadzone przez Ruch 23 Marca wspierany przez Rwandę, mimo trwającego formalnie porozumienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na początku grudnia Demokratyczna Republika Konga i Rwanda zawarły pod egidą USA porozumienie pokojowe, które według prezydenta Donalda Trumpa zapewni bezpieczeństwo dostaw z DRK strategicznych minerałów dla amerykańskiej branży nowoczesnych technologii.

Nawiązując do tego porozumienia Denis Mukwege podkreślił, że "już wyjeżdżają transporty z minerałami, ale nie ma w zamian bezpieczeństwa".

- To jest dyplomacja, którą można by nazwać transakcyjną, ale obecnie bardziej przypomina ona drapieżnictwo, bo my dajemy, a w zamian nie dostajemy upragnionego bezpieczeństwa - powiedział.

Zobacz również:

Chiny przed wizytą Donalda Trumpa postarały się wzmocnić relacje z Koreą Północną
Świat

Ruch Pekinu przed wizytą Trumpa. Chodzi o trzeciego gracza

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

- Niestety czasami takie umowy są zawierane na korzyść jednego mocarstwa, zamiast dobra publicznego. Afrykanie na tym tracą. To zwyczajnie cofa Afrykę do ery niewolnictwa i kolonizacji, a to coś nieakceptowalnego - dodał.

Afryka. Konflikt między DRK a Rwandą

Od końca 2021 r. rebeliancki Ruch 23 Marca (M23) zajął przy pomocy Rwandy i jej wojsk duże obszary na wschodzie DRK, które są bogate w złoża bogactw naturalnych. Mimo porozumienia walki jednak nie ustały.

Denis Mukwege jest lekarzem.Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał za wysiłki na rzecz "położenia kresu przemocy seksualnej jako broni w konfliktach zbrojnych". W uzasadnieniu podkreślono, że zarówno on, jak i druga uhonorowana tą nagrodą jazydzka działaczka społeczna Nadia Murad, "osobiście ryzykowali własnym bezpieczeństwem, odważnie zwalczając zbrodnie wojenne".

Zobacz również:

Mariusz Majewski o pobycie w więzieniu w DR Konga i roli Andrzeja Dudy
Polska

Jedna wypowiedź miała zmienić jego życie na zawsze. Polski podróżnik przeżył koszmar w Afryce

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski
Armia USA odwołała przerzut żołnierzy do Polski? Kierwiński komentujePolsat NewsPolsat News

Najnowsze