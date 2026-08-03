W skrócie Około 60 tys. osób zostało ewakuowanych w pobliżu miasta Spokane w stanie Waszyngton z powodu dużych pożarów, które zniszczyły setki domów.

W całym stanie Waszyngton spłonęło już około 1 tys. kilometrów kwadratowych, a w rejonie Spokane ogień doprowadził do zniszczenia co najmniej 600 domów i siedzib firm, pozbawiając także energii około 10 tys. osób.

Pożary występują także na pograniczu Oregonu i Idaho oraz w stanie Utah, gdzie ogień zagroził setkom budynków i doprowadził do śmierci co najmniej 100 sztuk bydła.

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Amerykański stan Waszyngton zmaga się od kilku dni z potężnymi pożarami. W sumie w całym stanie spłonęło już około 1 tys. kilometrów kwadratowych.

Najgorsza sytuacja panuje w okolicach miasta Spokane - drugiego największego w Waszyngtonie. Tam konieczna była ewakuacja ok. 60 tys. osób w tym pacjentów jednego ze szpitali. W sumie ogień zniszczył już co najmniej 600 budynków. Dotychczas jednak nie ma informacji o poszkodowanych. W niedzielę ok. 10 tys. osób pozostawało również bez prądu.

W Spokane władze urządziły tymczasowy schron dla osób dotkniętych pożarem. Strażacy starają się natomiast opanować ogień, jednak akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, który sprawia, że płomienie szybko się rozprzestrzeniają. W walce z ogniem pomagają również strażnicy z Kalifornii.

- Pogoda i teren działają przeciwko nam - stwierdził rzecznik prasowy zespołu gaśniczego z Kalifornii Benjamin Cossel.

USA w ogniu. Niszczycielskie pożary w całym kraju

Waszyngton nie jest jedynym amerykańskim stanem, który zmaga się z poważnymi pożarami. Ogień szaleje również na pograniczu stanów Oregon i Idaho, gdzie zagrożonych jest ponad 600 domów i 800 innych budynków. W regionie znajduje się wiele gospodarstw, na których hodowane jest bydło.

Pożar trwa również w stanie Utah. W niedzielę ogień obejmował tam już 145 km kwadratowych. W płomieniach zginęło co najmniej 100 sztuk bydła.

W związku z upałami władze wydały ostrzeżenie dla wielu części Stanów Zjednoczonych. Alerty obejmują m.in. stany Utah, Montana, Nebraska, Arizona, Kalifornia czy Nevada.

Źródło: AP



