Niszczycielskie powodzie i lawiny błotne. Japonia sparaliżowana

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Piąty, najwyższy w skali alert ogłosiła w niedzielę Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) w związku z rekordowymi opadami deszczu w prefekturze Fukui w środkowej części kraju. Ulewy doprowadziły do licznych powodzi i lawin błotnych. Mieszkańcy wzywani są do ewakuacji, jedna osoba została ranna.

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Zalane ulice i budynki w prefekturze Fukui. Rowerzyści przejeżdżają przez wodę podczas powodzi w Japonii.
Powódź w prefekturze Fukui w środkowej części JaponiiTADASHI OKUBO / YOMIURIAFP

W skrócie

  • W niedzielę w prefekturze Fukui ogłoszono najwyższy stopień alertu w związku z rekordowymi opadami deszczu i licznymi powodziami oraz lawinami błotnymi.
  • Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła miasta Fukua, Ono i Katsuyama przed katastrofalnymi ulewami, wzywając ponad 240 tys. osób do zachowania środków bezpieczeństwa i 111 tys. do ewakuacji.
  • Opady przekroczyły 300 mm na dobę, powodując zalania, lawiny błotne, blokadę dróg i unieruchomienie pojazdów, a jedna osoba została ranna w wyniku upadku do kanału odpływowego.
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Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała w niedzielę rzadko ogłaszane ostrzeżenie najwyższego, piątego stopnia, przed katastrofalnymi w skutkach ulewami dla miast Fukua, Ono i Katsuyama. Później alert obniżono do poziomu czwartego, który nadal zobowiązuje mieszkańców reakcji. Ponad 240 tys. osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tys. do ewakuacji.

"Jeśli dotarcie do wyznaczonych miejsc ewakuacyjnych jest niebezpieczne, ludzie powinni przenieść się na wyższe piętra budynków" - apeluje publiczny nadawca NHK.

Zalane ulice miasta, stojący w wodzie mężczyzna z parasolem, zaparkowane samochody częściowo zanurzone w brunatnej wodzie.
Powódź w prefekturze Fukui w środkowej części JaponiiKOTA KIRIYAMAAFP

Japonia. Rekordowe opady deszczu. Ranna jedna osoba

W ciągu doby miejscami odnotowano rekordowe 300 milimetrów deszczu - podała agencja Kyodo. Z kolei NHK podaje, że między godziną 7 w sobotę a 7 w niedzielę w Katsuyama poziom opadów sięgnął już 312 milimetrów.

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W wyniku ulew zalane zostały domy i drogi, a rzeki gwałtownie wezbrały. Zeszły także lawiny błotne. Doprowadziło to do unieruchomienia pojazdów i całkowitej blokady wielu szlaków komunikacyjnych.

W mieście Sakai ranna została osoba, która wpadła do ukrytego pod wodą kanału odpływowego - informuje NHK. Ministerstwo infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek.

Ulewy w Japonii. Agencja meteorologiczna ostrzega przed ryzykiem osuwisk

"W niedzielę wieczorem w regionie Hokuriku i prefekturze Gifu można się spodziewać wyjątkowo ulewnych opadów deszczu z towarzyszącymi wyładowaniami atmosferycznymi" - ostrzega NHK.

Przedstawiciele JMA cytowani przez NHK zwracają uwagę, że opady deszczu spowodowały rozluźnienie gruntu w niektórych miejscach i jeśli opady będą się utrzymywać, agencja nie może wykluczyć możliwości ogłoszenia piątego stopnia ostrzeżenia przed osuwiskami.

Dwóch mężczyzn stoi po kostki w wodzie na zalanej ulicy, jeden z nich trzyma na rękach psa, obok widoczny znak stop po japońsku.
Powódź w prefekturze Fukui w środkowej części JaponiiKOTA KIRIYAMAAFP

Ekstremalne ulewy to efekt wysoce niestabilnych warunków atmosferycznych nad archipelagiem. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju.

Źródło: NKH

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