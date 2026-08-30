W skrócie W niedzielę w prefekturze Fukui ogłoszono najwyższy stopień alertu w związku z rekordowymi opadami deszczu i licznymi powodziami oraz lawinami błotnymi.

Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła miasta Fukua, Ono i Katsuyama przed katastrofalnymi ulewami, wzywając ponad 240 tys. osób do zachowania środków bezpieczeństwa i 111 tys. do ewakuacji.

Opady przekroczyły 300 mm na dobę, powodując zalania, lawiny błotne, blokadę dróg i unieruchomienie pojazdów, a jedna osoba została ranna w wyniku upadku do kanału odpływowego.

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Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała w niedzielę rzadko ogłaszane ostrzeżenie najwyższego, piątego stopnia, przed katastrofalnymi w skutkach ulewami dla miast Fukua, Ono i Katsuyama. Później alert obniżono do poziomu czwartego, który nadal zobowiązuje mieszkańców reakcji. Ponad 240 tys. osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tys. do ewakuacji.

"Jeśli dotarcie do wyznaczonych miejsc ewakuacyjnych jest niebezpieczne, ludzie powinni przenieść się na wyższe piętra budynków" - apeluje publiczny nadawca NHK.

Powódź w prefekturze Fukui w środkowej części Japonii KOTA KIRIYAMA AFP

Japonia. Rekordowe opady deszczu. Ranna jedna osoba

W ciągu doby miejscami odnotowano rekordowe 300 milimetrów deszczu - podała agencja Kyodo. Z kolei NHK podaje, że między godziną 7 w sobotę a 7 w niedzielę w Katsuyama poziom opadów sięgnął już 312 milimetrów.

W wyniku ulew zalane zostały domy i drogi, a rzeki gwałtownie wezbrały. Zeszły także lawiny błotne. Doprowadziło to do unieruchomienia pojazdów i całkowitej blokady wielu szlaków komunikacyjnych.

W mieście Sakai ranna została osoba, która wpadła do ukrytego pod wodą kanału odpływowego - informuje NHK. Ministerstwo infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek.

Ulewy w Japonii. Agencja meteorologiczna ostrzega przed ryzykiem osuwisk

"W niedzielę wieczorem w regionie Hokuriku i prefekturze Gifu można się spodziewać wyjątkowo ulewnych opadów deszczu z towarzyszącymi wyładowaniami atmosferycznymi" - ostrzega NHK.

Przedstawiciele JMA cytowani przez NHK zwracają uwagę, że opady deszczu spowodowały rozluźnienie gruntu w niektórych miejscach i jeśli opady będą się utrzymywać, agencja nie może wykluczyć możliwości ogłoszenia piątego stopnia ostrzeżenia przed osuwiskami.

Powódź w prefekturze Fukui w środkowej części Japonii KOTA KIRIYAMA AFP

Ekstremalne ulewy to efekt wysoce niestabilnych warunków atmosferycznych nad archipelagiem. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju.

Źródło: NKH



