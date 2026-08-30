W skrócie
- W niedzielę w prefekturze Fukui ogłoszono najwyższy stopień alertu w związku z rekordowymi opadami deszczu i licznymi powodziami oraz lawinami błotnymi.
- Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła miasta Fukua, Ono i Katsuyama przed katastrofalnymi ulewami, wzywając ponad 240 tys. osób do zachowania środków bezpieczeństwa i 111 tys. do ewakuacji.
- Opady przekroczyły 300 mm na dobę, powodując zalania, lawiny błotne, blokadę dróg i unieruchomienie pojazdów, a jedna osoba została ranna w wyniku upadku do kanału odpływowego.
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Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała w niedzielę rzadko ogłaszane ostrzeżenie najwyższego, piątego stopnia, przed katastrofalnymi w skutkach ulewami dla miast Fukua, Ono i Katsuyama. Później alert obniżono do poziomu czwartego, który nadal zobowiązuje mieszkańców reakcji. Ponad 240 tys. osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tys. do ewakuacji.
"Jeśli dotarcie do wyznaczonych miejsc ewakuacyjnych jest niebezpieczne, ludzie powinni przenieść się na wyższe piętra budynków" - apeluje publiczny nadawca NHK.
Japonia. Rekordowe opady deszczu. Ranna jedna osoba
W ciągu doby miejscami odnotowano rekordowe 300 milimetrów deszczu - podała agencja Kyodo. Z kolei NHK podaje, że między godziną 7 w sobotę a 7 w niedzielę w Katsuyama poziom opadów sięgnął już 312 milimetrów.
W wyniku ulew zalane zostały domy i drogi, a rzeki gwałtownie wezbrały. Zeszły także lawiny błotne. Doprowadziło to do unieruchomienia pojazdów i całkowitej blokady wielu szlaków komunikacyjnych.
W mieście Sakai ranna została osoba, która wpadła do ukrytego pod wodą kanału odpływowego - informuje NHK. Ministerstwo infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek.
Ulewy w Japonii. Agencja meteorologiczna ostrzega przed ryzykiem osuwisk
"W niedzielę wieczorem w regionie Hokuriku i prefekturze Gifu można się spodziewać wyjątkowo ulewnych opadów deszczu z towarzyszącymi wyładowaniami atmosferycznymi" - ostrzega NHK.
Przedstawiciele JMA cytowani przez NHK zwracają uwagę, że opady deszczu spowodowały rozluźnienie gruntu w niektórych miejscach i jeśli opady będą się utrzymywać, agencja nie może wykluczyć możliwości ogłoszenia piątego stopnia ostrzeżenia przed osuwiskami.
Ekstremalne ulewy to efekt wysoce niestabilnych warunków atmosferycznych nad archipelagiem. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju.
Źródło: NKH