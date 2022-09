Niszczycielski huragan Ian. Miliony mieszkańców z nakazem ewakuacji

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Zbliżający się do Florydy huragan Ian, zagrażający wielu mieszkańcom stanu, zmusił ich we wtorek do opuszczenia domów. Ponad 2,5 miliona osób objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem przed żywiołem. Szacowana wysokość szkód może przekroczyć 60 mld dolarów. Żywioł dotarł już do Kuby, gdzie zginęły co najmniej dwie osoby.

Zdjęcie Huragan Ian / Joe Raedle / Getty Images