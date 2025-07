Zapora i elektrownia na Dnieprze powstały w latach 50. XX wieku. Kachowska Elektrownia Wodna , wybudowana w miejscowości Nowa Kachowka, była w stanie produkować 351 MW energii elektrycznej. Zniszczyli ją Rosjanie: obawiając się ukraińskiej kontrofensywy 6 czerwca 2023 roku wysadzili zaporę, doprowadzając do zalania leżących poniżej terenów, w tym kilkudziesięciu miejscowości oraz znacznego. Zbiornik Kachowski, który tworzyła woda spiętrzana przez zaporę, praktycznie przestał istnieć.

W ostatnim czasie południe Ukrainy nawiedzały fale upałów i trwa tam susza, "jakiej nie mieliśmy od trzydziestu lat" - informuje Jurij Kirijak. To może prowadzić do pogłębienia się negatywnych zjawisk.

" Tornada będą miały tendencję do nasilania się " - ostrzega ukraiński ekspert. Przekonuje, że na suchych terenach łatwiej o tego typu zjawiska, a także o burze piaskowe i pożary lasów. "Biorąc pod uwagę, że przed nami co najmniej półtora miesiąca upałów, ich intensywność będzie się nasilać" - dodał Kyriak.

"Jeśli chcemy wiedzieć, co się stanie z naszym terytorium bez wody ze zbiornika Kachowka, spójrzmy tylko na dane historyczne. A perspektywy są bardzo złe. Przy opadach rzędu 350, 441 litrów mówimy, że nie ma wilgoci i że nasze uprawy umierają. Wyobraźmy sobie, co będzie się działo przy [opadach sięgających] 190 litrów rocznie" - powiedział Kyriak.

Jednocześnie może się okazać, że najmocniej w wyniku działań Rosjan ucierpiały tereny, które okupują. Według Kyriaka dzięki analizie zdjęć satelitarnych widać, że wcześniej zielone obszary znajdujące się pod kontrolą okupanta " w sierpniu 2024 roku były całkowicie brązowe ". To ma oznaczać, że "sytuacja tam jest znacznie gorsza" - sugeruje specjalista.

Inna ekspertka, Vira Bałabuch - kierowniczka zakładu meteorologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU) - dodaje, że susze na południu i w centrum Ukrainy to nie tylko efekt wysadzenia zapory na Dnieprze. Według niej główną rolę odgrywa tu cyrkulacja atmosfery, co prowadzi do wysokich temperatur i braku opadów.