W ostatnich dniach kraj był nawiedzany przez wiele niszczycielskich burz tropikalnych, które doprowadziły do śmierci co najmniej 25 osób.

Tajfun Co-May uderzył w Filipiny niosąc wichury do 165 km/h, powodując ogromne zniszczenia i zmuszając do ewakuacji ponad 280 tys. osób.

Tajfun Co-May (znany tam również jako Emong ) zbliżył się do wybrzeża Filipin w nocy z czwartku na piątek. Do lądu dotarł w miejscowości Agno w prowincji Pangasinan o godz. 22:40. Tajfun niósł stały wiatr o prędkości 120 km/h i porywach dochodzących do 165 km/h . Wkrótce osłabł jednak do poziomu burzy tropikalnej . O godz. 3:00 lokalnego czasu jego centrum znajdowało się na przybrzeżnych wodach nieopodal nadmorskiej miejscowości Bacnotan w prowincji La Union.

Choć słabszy, poczynił wiele szkód, przede wszystkim z powodu ulewnego deszczu, jaki ze sobą przyniósł. Do tragedii doszło, jeszcze zanim tajfun zbliżył się do wybrzeża.

Od ponad tygodnia niże i burze tropikalne oraz tajfun doprowadziły do śmierci co najmniej 25 osób . Większość zginęła głównie z powodu powodzi błyskawicznych , lawin błotnych , porażenia prądem lub została przygnieciona przez upadające drzewa. Osiem osób wciąż uznaje się za zaginione, a około 287 tys. ludzi musiało opuścić swoje domy .

Począwszy od 15 lipca do teraz, z powodu serii niżów i burz tropikalnych oraz tajfunu (odpowiednio o imionach: Crising , Dante , Emong ), w różny sposób żywioły dotknęły łącznie ponad 3 mln 849 tys. osób - podaje państwowa rada do spraw zarządzania kryzysowego i ochrony przed klęskami żywiołowymi (NDRRMC)

Same ośrodki ewakuacyjne mogą jednak być zagrożone. Albert Mogol, regionalny dyrektor biura służby cywilnej w Baguio na wyspie Luzon zalecił, by skontrolowano, czy centra ewakuacji zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Chodzi o to, czy same budynki nie są narażone na lawiny błotne, powodzie oraz czy nie doszło do ich uszkodzenia.