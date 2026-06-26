Rzadko spotykana formacja dwóch tajfunów zmierza w stronę głównej japońskiej wyspy, Honsiu. Oba niebezpieczne zjawiska poruszają się równolegle względem siebie i w weekend mogą uderzyć w wybrzeże.

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Zgodna wędrówka dwóch tajfunów. Celują w japońskie wyspy

"To rzadka sytuacja, żeby dwa tajfuny w tym samym czasie zbliżyły się tak bardzo do Japonii" - powiedział gazecie "Asahi Shimbun" Hironori Fudeyasu, dyrektor centrum badań nad tajfunami z Narodowego Uniwersytetu w Jokohamie.

Dwa tajfuny - siódme i ósme tegoroczne zjawisko tego typu - mogą w najbliższym czasie przynieść do Japonii bardzo intensywne opady deszczu. Tajfun numer siedem niesie dużą ilość wilgoci, przez co sprawia, że intensywne deszcze od czwartku padają na wyspie Kiusiu. Do weekendu opady jeszcze bardziej się wzmogą.

Z tego powodu w prefekturach Yamaguchi, Fukuoka i Oita ogłoszono alert czwartego stopnia przed możliwymi osuwiskami i lawinami błotnymi. To drugi najwyższy poziom alertu, oznaczający że ryzyko osuwisk jest bardzo wysokie, a z zagrożonych terenow powinno się ewakuować ludność.

W piątek przed południem w mieście Hamamatsu w prefekturze Shizuoka w ciągu godziny spadło 57 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei w mieście Kuzugawa w prefekturze Nara w tym samym czasie suma opadów sięgnęła 31 litrów wody.

Szczególnie intensywnie pada w regionie Kinki: stacja pomiarowa na górze Ikoma w prefekturze Osaka zanotowała godzinne opady na poziomie 76,5 litra wody na metr kwadratowy, zaś w mieście Kawachinagano w tej samej prefekturze 69,5 litrów. Są to najwyższe kiedykolwiek odnotowane opady w tej okolicy.

W czwartek z powodu intensywnych ulew japońskie linie lotnicze odwołały około 100 krajowych lotów. Oprócz tego odwołano także 140 lotów zaplanowanych na piątek.

Specjaliści oceniają, że tajfun numer siedem przejdzie przez Honsiu w niedzielę i przynajmniej do tego czasu ulewy będą bardzo intensywne. Z kolei ósmy tajfun może zbliżyć się do głównej japońskiej wyspy jeszcze w piątek.

Efekt Fujiwhary się pojawił. Nadciągają groźne zjawiska

"Podwójne tajfuny", czyli podążające równolegle względem siebie dwa zjawiska zdarzają się rzadko. Czasem, kiedy tajfuny zbliżą się do siebie, tworzy się tak zwany efekt Fujiwhary.

Odkryty w 1921 przez japońskiego meteorologa Sakuhei Fujiwharę fenomen jest bardzo rzadki. Co prawda oba tajfuny przesuwające się na północ nie są na tyle silne, żeby utworzyć bardzo mocny efekt Fujiwhary, jednak zaczynają wpływać na ścieżki, jakimi się poruszają.

Wizualizacja trasy tajfunów numer siedem i osiem, zmierzających ku Japonii, opublikowana przez Japońską Agencję Meteorologiczną JMA materiał zewnętrzny

Siódmy tajfun, który rozwinął się wcześniej, sprowadził dużą ilość wilgoci nad wschodnie Filipiny, co prawdopodobnie nieco osłabiło jego następcę. Mimo wszystko eksperci z Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) zwracają uwagę, że ósmy tajfun dał się odepchnąć bardziej na północny wschód i to on jako pierwszy dotrze do lądu.

Najpewniej istnieje więc rodzaj zależności między tymi zjawiskami, co potwierdziłoby wystąpienie efektu Fujiwhary.

Skutek może być taki, że przez weekend na rozległych terenach Japonii utrzymają się bardzo intensywne i długotrwałe ulewy, które mogą powodować nie tylko osuwiska, ale też lokalne podtopienia i powodzie błyskawiczne.

Hironori Fudeyasu zwraca uwagę, że "istnieje możliwość, iż przez jakiś czas [kolejne] tajfuny będą się łatwo tworzyć". Naukowiec podkreślił, że Japończycy muszą być przygotowani na nadejście różnych klęsk żywiołowych z tym związanych.

Niedawno Japonię nawiedziły silne trzęsienia ziemi. W czwartek wstrząsy o magnitudzie 7,2 na północnym wschodzie zraniło sześć osób, ale nie wywołało niszczycielskich fal tsunami.

Źródło: NHK, "Asahi Shimbun"

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