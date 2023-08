Japońskim myśliwym udało się dopaść na odludnej północy kraju okrytego złą sławą niedźwiedzia brunatnego, znanego jako "Ninja" albo "OSO18". Oznacza to kres trwającego już od lat polowania na to niezwykłe zwierzę, które wsławiło się wielokrotnym atakowaniem bydła należącego do miejscowych hodowców.