Nils uderzył w europejski kraj. W setkach tysięcy domów nie ma prądu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

W nocy wielu Francuzów nie zmrużyło oka. W kraj uderzyła burza Nils, przynosząc potężne wichury, miejscami osiągające prędkość 180 km/h. W wielu miejscach zanotowano rekordowe podmuchy, łamiące drzewa i powodujące zniszczenia. W ponad 900 tys. domów nie ma prądu. Żywioł ma na swoim koncie ofiarę śmiertelną. Rzeki w wielu miejscach wzbierają, niektóre przekroczyły poziom notowany już podczas powodzi sprzed kilku lat.

Zalana ulica, wysoki poziom wody sięgający latarni. Po prawej stronie samotna osoba stoi na nabrzeżu. Na środku widoczna kolorowa mapa Francji z gradientem od zielonego do czerwonego, symbolizująca natężenie zjawisk pogodowych.
Wezbrana rzeka Garonne na południu Francji. Burza Nils nie tylko spiętrzyła wodę w rzekach, ale przyniosła też potężne podmuchy wiatrumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Burza Nils uderzyła we Francję, przynosząc wichury osiągające 180 km/h. W wielu regionach zanotowano rekordowe podmuchy.
  • Ponad 900 tys. domów zostało pozbawionych prądu, jedna osoba nie żyje.
  • Zamknięto szkoły w niektórych departamentach, trwa ewakuacja mieszkańców z nadrzecznych terenów zagrożonych zalaniem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wichury dotarły do Francji w środę wieczorem i trwały przez całą noc. Cały czas warunki są bardzo trudne, szczególnie na południu kraju. Na stacji meteorologicznej Caixas w departamencie Pireneje Wschodnie zanotowano kilka podmuchów o prędkości 180 km/h. W czwartek o godz. 9: 48 średnia prędkość wiatru wynosiła 105 km/h. Na wielu stacjach pomiarowych notowano rekordowe podmuchy.

Wichura bije rekordy. Minister apeluje do Francuzów

Burza spowodowała śmierć co najmniej jednej osoby. W miejscowości Mees w departamencie Landes na południu Francji zginął kierowca ciężarówki. Na poruszający się drogą D824 pojazd spadła ułamana przez wiatr gałąź. Strażacy odnotowują liczne zgłoszenia, dwóch z nich zostało lekko rannych.

To jedna z najsilniejszych burz, jakie notowano we Francji od lat. W miastach Auch i Gers w Oksytanii na południu kraju, a także w Pau - stolicy departamentu Pireneje Atlantyckie - zanotowano rekordowo silne podmuchy wiatru. W Auch wiało z prędkością 120 km/h, podczas gdy dotychczasowy rekord z 2009 roku wynosił 112 km/h, a w Pau podmuchy sięgnęły 145 km/h - o 5 km/h więcej niż w lutym 1989 roku, co było dotąd najwyższą wartością.

Mapa Europy Zachodniej w kolorowej skali przedstawiająca maksymalne porywy wiatru w ciągu ostatnich 6 godzin, z najwyższymi wartościami zaznaczonymi w południowej części Francji i nad Zatoką Biskajską, z wyraźną legendą wskazującą intensywność wiatru.
Na południu Francji podczas burzy Nils notuje się rekordowe porywy wiatru. Miejscami osiągają one 180 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

W departamencie Aude oraz w Pirenejach Wschodnich ze względów bezpieczeństwa przez cały czwartek szkoły będą zamknięte. Zabroniono też wstępu do miejskich parków oraz lasów.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez we wpisie w serwisie X zaapelował o zachowanie najwyższej ostrożności, ograniczenie podróży i stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa.

Zobacz również:

Pogodowy armagedon na Półwyspie Iberyjskim
Świat

Ekstremalne warunki na zachodzie Europy. Trwają ewakuacje, odwołane zajęcia

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Setki tysięcy domów bez prądu. Trwają ewakuacje

    Powalone drzewa w wielu miejscach uszkodziły sieć energetyczną. W czwartek o godz. 9:00 ponad 900 tys. domów nie miało prądu. Najwięcej budynków pozbawionych energii znajduje się w Nowej Akwitanii: 498 tys. - poinformował koncern energetyczny Enedis.

    Poważnie utrudniony jest transport. Na południu Francji nie kursuje wiele pociągów, w tym w rejonie Bordeaux i Pau, Bayonne, Biarritz i Hendaye.

    Wichury nie są jednak jedynym zagrożeniem, jakie niesie burza Nils. Na niektórych terenach notuje się wzrost poziomu wody. W Montignac-Lascaux kilkunastu mieszkańców ewakuowano po tym jak na rzece Vézère zanotowano 5 metrów głębokości. W czwartek wieczorem w tym rejonie może być tam 6,5 metra wody, miejscowe władze obawiają się powodzi.

    W miejscowości La Rochefoucauld ewakuowano znajdujący się nad rzeką dom opieki. 66 pensjonariuszy przetransportowano do szpitala.

    W Lot-et-Garonne utrzymuje się czerwone ostrzeżenie powodziowe. W ciągu doby przepływająca przez miasto rzeka Garonne zwiększyła swoją głębokość o cztery metry, osiągając 8,88 m. Tym samym przekracza poziom z powodzi w styczniu 2022 roku.

    Zobacz również:

    Sztorm Goretti. Awaria zasilania we Francji i Wielkiej Brytanii. Utrudnienia dotykają setek tysięcy osób
    Świat

    Sztorm Goretti uderza z niszczycielską siłą. Tysiące ludzi bez prądu

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak

    Źródło: Le Parisien, Francebleu

    -----

    "Wydarzenia": Brytyjski wydał wyrok w sprawie morderstwa. Przełom nastąpił dzięki "Interwencji"Polsat News

    Najnowsze