W skrócie Burza Nils uderzyła we Francję, przynosząc wichury osiągające 180 km/h. W wielu regionach zanotowano rekordowe podmuchy.

Ponad 900 tys. domów zostało pozbawionych prądu, jedna osoba nie żyje.

Zamknięto szkoły w niektórych departamentach, trwa ewakuacja mieszkańców z nadrzecznych terenów zagrożonych zalaniem.

Wichury dotarły do Francji w środę wieczorem i trwały przez całą noc. Cały czas warunki są bardzo trudne, szczególnie na południu kraju. Na stacji meteorologicznej Caixas w departamencie Pireneje Wschodnie zanotowano kilka podmuchów o prędkości 180 km/h. W czwartek o godz. 9: 48 średnia prędkość wiatru wynosiła 105 km/h. Na wielu stacjach pomiarowych notowano rekordowe podmuchy.

Wichura bije rekordy. Minister apeluje do Francuzów

Burza spowodowała śmierć co najmniej jednej osoby. W miejscowości Mees w departamencie Landes na południu Francji zginął kierowca ciężarówki. Na poruszający się drogą D824 pojazd spadła ułamana przez wiatr gałąź. Strażacy odnotowują liczne zgłoszenia, dwóch z nich zostało lekko rannych.

To jedna z najsilniejszych burz, jakie notowano we Francji od lat. W miastach Auch i Gers w Oksytanii na południu kraju, a także w Pau - stolicy departamentu Pireneje Atlantyckie - zanotowano rekordowo silne podmuchy wiatru. W Auch wiało z prędkością 120 km/h, podczas gdy dotychczasowy rekord z 2009 roku wynosił 112 km/h, a w Pau podmuchy sięgnęły 145 km/h - o 5 km/h więcej niż w lutym 1989 roku, co było dotąd najwyższą wartością.

Na południu Francji podczas burzy Nils notuje się rekordowe porywy wiatru. Miejscami osiągają one 180 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

W departamencie Aude oraz w Pirenejach Wschodnich ze względów bezpieczeństwa przez cały czwartek szkoły będą zamknięte. Zabroniono też wstępu do miejskich parków oraz lasów.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez we wpisie w serwisie X zaapelował o zachowanie najwyższej ostrożności, ograniczenie podróży i stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa.

Setki tysięcy domów bez prądu. Trwają ewakuacje

Powalone drzewa w wielu miejscach uszkodziły sieć energetyczną. W czwartek o godz. 9:00 ponad 900 tys. domów nie miało prądu. Najwięcej budynków pozbawionych energii znajduje się w Nowej Akwitanii: 498 tys. - poinformował koncern energetyczny Enedis.

Poważnie utrudniony jest transport. Na południu Francji nie kursuje wiele pociągów, w tym w rejonie Bordeaux i Pau, Bayonne, Biarritz i Hendaye.

Wichury nie są jednak jedynym zagrożeniem, jakie niesie burza Nils. Na niektórych terenach notuje się wzrost poziomu wody. W Montignac-Lascaux kilkunastu mieszkańców ewakuowano po tym jak na rzece Vézère zanotowano 5 metrów głębokości. W czwartek wieczorem w tym rejonie może być tam 6,5 metra wody, miejscowe władze obawiają się powodzi.

W miejscowości La Rochefoucauld ewakuowano znajdujący się nad rzeką dom opieki. 66 pensjonariuszy przetransportowano do szpitala.

W Lot-et-Garonne utrzymuje się czerwone ostrzeżenie powodziowe. W ciągu doby przepływająca przez miasto rzeka Garonne zwiększyła swoją głębokość o cztery metry, osiągając 8,88 m. Tym samym przekracza poziom z powodzi w styczniu 2022 roku.

Źródło: Le Parisien, Francebleu

