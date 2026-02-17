W skrócie W piątek podpisano umowę o współpracy szkoleniowej między Niemcami a Ukrainą z udziałem Borisa Pistoriusa i Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraińscy żołnierze mają szkolić niemiecką Bundeswehrę w zakresie uzbrojonych dronów oraz obrony przed atakami przeciwnika.

Niemieccy oficerowie oczekują zdobycia wiedzy z ukraińskich doświadczeń bojowych oraz z wykorzystania systemów dowodzenia opracowanych przez ukraińskie siły zbrojne.

W piątek umowę dotyczącą współpracy szkoleniowej między żołnierzami z Ukrainy i Niemiec podpisali niemiecki minister obrony Boris Pistorius oraz ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak poinformował rzecznik armii naszego zachodniego sąsiada, niemieckie siły zbrojne chcą wykorzystać doświadczenie ukraińskich wojskowych, aby poprawić jakość własnych szkoleń.

Ukraina - Niemcy. Ukraińscy żołnierze będą szkolić Bundeswehrę

Ze względów bezpieczeństwa strona niemiecka nie podzieliła się oficjalnie szczegółami dotyczącymi zakresu szkoleń, mówi się jednak, że będą one dotyczyć m.in. wykorzystania uzbrojonych dronów i obrony przed atakami przeciwnika.

- Nikt w NATO nie ma większego doświadczenia bojowego niż Ukraina. Musimy to wykorzystać - podkreślają oficerowie niemieckiego wojska, cytowani przez tygodnik "Der Spiegel".

Ze względu na braki kadrowe w ukraińskiej armii w pierwszym momencie żołnierze przyjadą do Niemiec tylko na kilka tygodni. Odwiedzą prawdopodobnie najistotniejsze niemieckie oddziały piechoty.

Pierwsze projekty dotyczące wykorzystania ukraińskich doświadczeń przez żołnierzy niemieckiej armii pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy też temat ten stał się przedmiotem negocjacji ze stroną ukraińską.

Współpraca wojskowa Niemiec i Ukrainy. Szkolenia dla żołnierzy

Do tej pory to ukraińscy żołnierze korzystali z umiejętności niemieckich wojskowych. Tysiące Ukraińców szkoliło się od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na poligonach w Niemczech, a także uczyło się obsługi dostarczanego przez naszego sąsiada sprzętu - w tym m.in. systemu obrony przeciwlotniczej "Gepard" czy czołgu "Leopard".

Teraz niemieccy oficerowie liczą na to, że Ukraińcy podzielą się realnymi doświadczeniami bojowymi z wykorzystania tego uzbrojenia. Dla sił zbrojnych Niemiec ważne mogą być również doświadczenia Ukrainy w zakresie nowoczesnych systemów dowodzenia.

W bardzo krótkim czasie siły zbrojne tego kraju opracowały stosunkowo proste systemy planowania działań bojowych i kierowania siłami, które w większości przypadków przybierają formę aplikacji instalowanej na telefonie komórkowym.

Źródło: "Der Spiegel"

