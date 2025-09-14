W skrócie Rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii w pobliżu Dunaju.

Rumuńskie F-16 oraz niemieckie Eurofightery były zaangażowane w przechwycenie maszyny.

Minister spraw zagranicznych Oana Toiu zapowiedziała skierowanie sprawy do ONZ i apelowała o zwiększenie sankcji wobec Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Rumuńskie Siły Powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, naruszającego naszą narodową przestrzeń powietrzną w pobliżu Dunaju. Dwa (samoloty wielozadaniowe) F-16 z 86. Bazy Lotniczej podążały za nim do momentu, aż dron opuścił naszą przestrzeń powietrzną, nie powodując żadnych szkód ani ofiar. Dwa sojusznicze niemieckie Eurofightery były gotowe do monitorowania sytuacji" - napisała szefowa rumuńskiej dyplomacji na platformie X.

Podkreśliła, że mieszkańcy Rumunii nigdy wcześniej nie byli w takim niebezpieczeństwie. Działania Rosji określiła jako "niedopuszczalne oraz lekkomyślne".

"Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa" - podkreśliła Toiu i dodała, że Bukareszt pozostaje w stałym kontakcie z partnerami i sojusznikami z UE i NATO.

Rumunia przechwyciła rosyjskiego drona. Jest apel do świata

Szefowa resortu wezwała też do "skutecznego zwiększenia kosztów rażąco nielegalnych i prowokacyjnych działań Rosji poprzez szybkie przyjęcie 19. pakietu sankcji (UE) i pełnego zakresu środków przewidzianych w ramach operacji NATO Wschodnia Straż".

"Poruszę również kwestię działań Rosji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apeluję do społeczności międzynarodowej o ścisłe przestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję" - napisała.

W sobotę minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu poinformował, że rumuńskie siły powietrzne przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Stacja telewizyjna Antena 3 CNN powiadomiła, że władze wysłały komunikat do mieszkańców okręgu Tulcza przy granicy z Ukrainą z apelem o zachowaniem maksymalnych środków ostrożności.

"Gość Wydarzeń". Przydacz zareagował na słowa Trumpa Polsat News Polsat News