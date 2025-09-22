"Nigdy nie zrezygnujemy". Kim Dzong Un odpowiada światowym przywódcom

W skrócie Kim Dzong Un stanowczo odrzucił możliwość rezygnacji z broni nuklearnej, uznając ją za kluczową dla przetrwania Korei Północnej.

Dyktator podkreślił pozytywne wspomnienia związane z Donaldem Trumpem i zasugerował gotowość do rozmów, jeśli USA zmienią swoją politykę wobec Korei Północnej.

Pjongjang intensyfikuje prace nad nowymi dronami bojowymi oraz rozwija technologie sztucznej inteligencji, traktując je jako priorytet dla krajowej armii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę przed Najwyższą Radą Ludową dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że ma miłe wspomnienia związane z Donaldem Trumpem.

- Jeśli USA porzucą absurdalną obsesję na punkcie denuklearyzacji naszego kraju, zaakceptują rzeczywistość i będą dążyć do prawdziwego pokojowego współistnienia, nie ma powodu, abyśmy nie podjęli z nimi rozmów - przekonywał. Dalej przywódca zapewniał, że budowa broni jądrowej była kwestią przetrwania jego państwa.

Kim Dzong Un: Nigdy nie zrezygnujemy z broni nuklearnej

Kim Dzong Un wymienił tutaj obawy przed zagrożeniem ze strony USA oraz Korei Południowej. Jak stwierdził, odnosząc się do propozycji redukcji arsenału nuklearnego, "świat już doskonale wie, co robią USA po tym, jak zmuszą kraj do rezygnacji z broni jądrowej i rozbrojenia".

- Nigdy nie zrezygnujemy z naszej broni nuklearnej - podkreślił. Dodał przy tym, że sankcje, jakie dotknęły Koreę Północną były "dobrym doświadczeniem", dzięki któremu jego państwo stało się silniejsze i bardziej odporne.

Od czasu próby jądrowej w 2006 r. Korea Północna została objęta obostrzeniami ONZ oraz embargiem na sprzęt wojskowy.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że "dotychczasowe podejście polegające na sankcjach i wywieraniu presji nie rozwiązało problemu, a wręcz go pogłębiło".

Kim Dzong Un testuje nowe drony. "Wielka satysfakcja"

Kilka dni wcześniej Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy nowej serii dronów szturmowych, które mają wzmocnić siłę militarną Korei Północnej. Dyktator wezwał również do "zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji".

Państwowa agencja KCNA opublikowała zdjęcia bezzałogowca niszczącego cel, opatrując je komentarzem o "doskonałej skuteczności bojowej dronów serii Kumsong".

Kim Dzong Un miał wyrazić "wielką satysfakcję" z rezultatu testów. Według niego drony stają się "głównym orężem działań wojskowych, co czyni ich rozwój najwyższym priorytetem i ważnym zadaniem w modernizacji sił zbrojnych" Korei Północnej.

Kim wezwał także do podjęcia "zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju nowo wprowadzonej technologii sztucznej inteligencji oraz rozszerzenia i wzmocnienia zdolności do masowej produkcji". W ubiegłym roku Pjongjang zaprezentował swoje pierwsze drony bojowe.

Rosyjskie MiGi-31 nad Estonią i polską platformą na Bałtyku. Kanthak: Zestrzelenie musi być uzgodnione z sojusznikami z NATO Polsat News Polsat News