"Nigdy czegoś takiego nie widziałam". Rośnie tragiczny bilans w Chile

Dorota Hilger

Dorota Hilger

13 osób straciło życie, a kolejne siedem zaginęło w wyniku ulewnych deszczy, które od kilku dni uderzają w Chile. Potężna fala burz przechodzi przez zwykle suche regiony kraju, powodując poważne szkody w infrastrukturze. W wyniku uszkodzenia dróg ponad 60 tysięcy osób zostało odciętych od świata, kolejne 80 tysięcy nie ma prądu.

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Skutki burz w Chile. Połamane drzewa, osunięta ziemia.
Chile. Fala burz, dziesiątki tysięcy odciętych od świata. Są ofiaryCRISTOBAL BASAURE / HANDOUT / CHILE'S RED COMUNALESAFP

W skrócie

  • W wyniku silnych opadów deszczu w Chile zginęło 13 osób, a siedem uznaje się za zaginione.
  • Potężne burze i ulewy uszkodziły infrastrukturę, powodując zniszczenie 81 domów, uszkodzenie 2 761 budynków i odcięcie prądu dla 87 000 osób.
  • W kilku regionach ogłoszono stan wyjątkowy, zawieszono zajęcia w szkołach, a ponad 2 000 osób zostało ewakuowanych.
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We wtorek lipca, chilijskie władze opublikowały raport na temat aktualnej sytuacji w kraju. Jak poinformowano, do tej pory w wyniku fali gwałtownych zjawisk atmosferycznych życie straciło łącznie 13 osób. Kolejne siedem uznaje się za zaginione.

Potężne burze i wyjątkowo ulewne deszcze nękają Chile od środy. Gwałtowne opady szczególnie mocno doświadczyły dwa zwykle bardzo suche regiony - Coquimbo i Atakama.

Chile. Potężne burze i ulewne deszcze, są informacje o ofiarach

Jak poinformował lokalny rząd, wezbrane rzeki i drogi zablokowane przez wodę i błoto odcięły wiele miast od świata. Sytuacja ta dotyczy około 60 tyś. mieszkańców.

Ogromna wyrwa w asfalcie przecinająca drogę, kobieta stojąca na krawędzi robiąca zdjęcie telefonu, w zagłębieniu widoczne osuwisko ziemi i porozrzucone śmieci, w tle samochód i drzewa przy bocznej drodze.
Skutki ulew w Chile.Cristobal BasaureAFP

- Kanały wodne, strumienie i brzegi rzek uległy osłabieniu w wyniku opadów deszczu z ostatnich kilku dni. W przypadku niektórych z nich nadal istnieje ryzyko wzrostu poziomu wody - ostrzegła Alicia Cebrian, szefowa chilijskiej agencji ds. sytuacji kryzysowych Senapred.

Jak dodała, 2 281 osób zostało ewakuowanych, 81 domów uległo zniszczeniu, a 2 761 odniosło poważne uszkodzenia, a 87 000 osób pozostaje bez prądu.

Wysokie fale uderzające o nadbrzeżną drogę z samochodami, wzburzone morze i ściana skalna pokryta graffiti.
Silne fale na wybrzeżu Chile.Cristobal BasaureAFP

Minister spraw wewnętrznych Claudio Alvarado zapowiedział z kolei, że rząd zamierza interweniować w sprawie przedsiębiorstw, które odpowiadają za przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Pogoda w Chile. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu

W czterech regionach kraju część gmin zdecydowała o wstrzymaniu zajęć w szkołach, a prezydent Jose Antonio Kast ogłosił w poniedziałek stan wyjątkowy na dotkniętych klęską żywiołową terenach.

- Mam 57 lat i nigdy nie widziałam czegoś takiego. Najbardziej szokujące dla mnie było, kiedy wylewały rzeki i wąwozy - powiedziała telefonicznie agencji AFP Patricia Albornoz, liderka społeczności Coquimbo.

Źródła: AFP, Reuters

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