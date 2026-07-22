W skrócie W wyniku silnych opadów deszczu w Chile zginęło 13 osób, a siedem uznaje się za zaginione.

Potężne burze i ulewy uszkodziły infrastrukturę, powodując zniszczenie 81 domów, uszkodzenie 2 761 budynków i odcięcie prądu dla 87 000 osób.

W kilku regionach ogłoszono stan wyjątkowy, zawieszono zajęcia w szkołach, a ponad 2 000 osób zostało ewakuowanych.

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We wtorek lipca, chilijskie władze opublikowały raport na temat aktualnej sytuacji w kraju. Jak poinformowano, do tej pory w wyniku fali gwałtownych zjawisk atmosferycznych życie straciło łącznie 13 osób. Kolejne siedem uznaje się za zaginione.

Potężne burze i wyjątkowo ulewne deszcze nękają Chile od środy. Gwałtowne opady szczególnie mocno doświadczyły dwa zwykle bardzo suche regiony - Coquimbo i Atakama.

Chile. Potężne burze i ulewne deszcze, są informacje o ofiarach

Jak poinformował lokalny rząd, wezbrane rzeki i drogi zablokowane przez wodę i błoto odcięły wiele miast od świata. Sytuacja ta dotyczy około 60 tyś. mieszkańców.

Skutki ulew w Chile. Cristobal Basaure AFP

- Kanały wodne, strumienie i brzegi rzek uległy osłabieniu w wyniku opadów deszczu z ostatnich kilku dni. W przypadku niektórych z nich nadal istnieje ryzyko wzrostu poziomu wody - ostrzegła Alicia Cebrian, szefowa chilijskiej agencji ds. sytuacji kryzysowych Senapred.

Jak dodała, 2 281 osób zostało ewakuowanych, 81 domów uległo zniszczeniu, a 2 761 odniosło poważne uszkodzenia, a 87 000 osób pozostaje bez prądu.

Silne fale na wybrzeżu Chile. Cristobal Basaure AFP

Minister spraw wewnętrznych Claudio Alvarado zapowiedział z kolei, że rząd zamierza interweniować w sprawie przedsiębiorstw, które odpowiadają za przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Pogoda w Chile. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu

W czterech regionach kraju część gmin zdecydowała o wstrzymaniu zajęć w szkołach, a prezydent Jose Antonio Kast ogłosił w poniedziałek stan wyjątkowy na dotkniętych klęską żywiołową terenach.

- Mam 57 lat i nigdy nie widziałam czegoś takiego. Najbardziej szokujące dla mnie było, kiedy wylewały rzeki i wąwozy - powiedziała telefonicznie agencji AFP Patricia Albornoz, liderka społeczności Coquimbo.

Źródła: AFP, Reuters





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