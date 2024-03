W Wielkiej Brytanii otwarto listy i paczki przejęte przez Królewską Marynarkę Wojenną ponad 200 lat temu. Do tej pory ich zawartość była ukryta w Archiwach Narodowych. Wśród ogromnej liczby listów odnaleziono dobrze zachowany sweter - podaje BBC.

Powrót do odłożonych na lata korespondencji to część projektu Prized Papers, mającego na celu udostępnienie archiwaliów w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Obejmuje on digitalizację tysięcy listów przejętych przez Królewską Marynarkę Wojenną między XVII a XIX wiekiem.