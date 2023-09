Niezwykłe odkrycie w Jerozolimie. Po tych schodach chodził Jezus

Archeoldzy w Jerozolimie odkryli schody, które mają pochodzić sprzed ponad 2 tys. lat. To w tym miejscu, według Nowego Testamentu, Jezus uzdrowił niewidomego .

To kolejne przełomowe odkrycie w tym roku. Na początku stycznia poinformowano, że Siloe , starożytny zbiornik wody zlokalizowany w Jerozolimie, zostanie udostępniony zwiedzającym. To tam Jezus miał dokonywać cudów.

W ostatnich tygodniach archeolodzy osiągnęli tam znaczny postęp w pracach , odkopując fragmenty schodów prowadzących do sadzawki.

- Pół mili (około 800 metrów - red.) biegnącej przez Miasto Dawida, od Sadzawki Siloe na południu, dalej wzdłuż Drogi Pielgrzymkowej, aż do Ściany Płaczu, Schodów Południowych i Wzgórza Świątynnego, stanowi najważniejsze pół mili naszej planety - ocenił.

Izrael: Archeolodzy odkryli biblijne miejsce

Według ewangelii św. Jana, to na odkrytych schodach Jezus Chrystus przywrócił wzrok niewidomemu. To tam 2 tys. lat temu pielgrzymi oczyszczali się przed wejściem do Drugiej Świątyni. Zgodnie w wierzeniami woda z "sadzawki Siloam" - jak nazywana jest w ewangelii - leczyła.