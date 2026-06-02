W skrócie Pod placem przed Notre Dame odnaleziono setki zabytkowych przedmiotów, w tym fragment średniowiecznej ceramiki z nieodczytanymi znakami.

W wykopaliskach odkryto m.in. pozostałości domów, monetę z IV wieku oraz naczynia znalezione w dawnych toaletach.

Katedra Notre Dame powstała na wyspie Ile de la Cite, uznawanej za miejsce narodzin Paryża.

Katedra Notre Dame w Paryżu, która uległa pożarowi w 2019 roku, pod koniec 2024 roku została ponownie otwarta dla zwiedzających. Władze francuskiej stolicy postanowiły przy okazji zmienić rozciągający się przed nią plac, sadząc drzewa. Zanim do tego dojdzie, teren musi zostać sprawdzony przez archeologów.

Podczas prowadzonych wykopalisk odkryto już setki przedmiotów pochodzących z minionych epok. Jak opisuje agencja AP, w zaledwie czterech metrach ziemi zapisano około dwadzieścia wieków historii. Camille Colonna, jedna z archeologów, zwróciła uwagę, że w momencie powstawania katedry w 1163 roku plac był zapełniony domami, pomiędzy którymi przebiegała ulica.

Kilka metrów pod ziemią naukowcy odkrywają pozostałości średniowiecznych domów, wcześniejszych osad z czasów dynastii Merowingów i Karolingów oraz rzymskiej Lutecji.

Najbogatsze znaleziska pochodzą z dawnych toalet, w których zachowały się całe dzbany i kubki, ponieważ miękkie odpady amortyzowały ich upadek. Latryny pełniły niegdyś jednocześnie funkcję śmietników.

Do najciekawszych odkryć należą jednak moneta z IV wieku z wizerunkiem cesarza Konstantyna oraz fragment ceramiki z tajemniczymi czerwonymi znakami, których znaczenia nie udało się jeszcze odczytać. Francuskie media nazwały to "odkryciem stulecia".

Katedrę Notre Dame wzniesiono na wyspie Ile de la Cite na Sekwanie, która uważana jest za miejsce powstania Paryża.

Archeolodzy liczą, że uda im się zejść jeszcze głębiej i dotrzeć do śladów Galów, którzy zamieszkiwali te tereny przed Rzymianami. "Dla archeologów wykopaliska katedry to rzadka uczta. We Francji, podobnie jak w innych krajach, pracują tylko tam, gdzie zaraz rozpoczną się prace budowlane" - wyjaśnia AP.

Mimo korzyści dla nauki, kluczowe dla władz Paryża jest zazielenienie placu przed katedrą i stworzenie chłodniejszego miejsca dla mieszkańców oraz turystów w odpowiedzi na coraz gorętsze lata. Za kilka lat na wejście do Notre Dame będzie można już oczekiwać w cieniu.

Źródło: AP





