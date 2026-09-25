Niezwykła obserwacja u sąsiada Polski. Blisko 30 niedźwiedzi na jednym polu

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Niezwykłe nagranie, które obiegło sieć, ukazuje 26 niedźwiedzi przebywających na polu kukurydzy. Leśnik Tibor Foldes zarejestrował materiał niedaleko Zwolenia na Słowacji. Władze sąsiadującego z Polską kraju wydały ostrzeżenia i zalecenia jak unikać spotkań z tymi drapieżnikami.

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Brązowy niedźwiedź na zielonej łące, w tle termowizyjny obraz kilku dużych zwierząt na polu.
26 niedźwiedzi zauważono jednocześnie na Słowacjifacebook.com/Tibor Foldes / Mateusz KotowiczReporter

Słowacki leśniczy uchwycił na nagraniu 26 niedźwiedzi, które w tym samym czasie znajdowały się na polu kukurydzy - informują lokalne media.

Tibor Foldes kamerą termowizyjną uchwycił ich nocne żerowanie w pobliżu wsi Ocova w centralnej części kraju.

W związku ze zwiększona aktywnością niedźwiedzi słowacka Służba Ochrony Przyrody wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. "Prowadzone w tym okresie prace rolne mogą powodować nagłe zakłócenia i migracje dzikich zwierząt" - napisano.

Szczególną ostrożność, według komunikatu Służby, należy zachować w pobliżu "pól kukurydzy, sadów, na skajach drzewostanów oraz w miejscach, gdzie grunty rolne stykają się z lasem".

Słowacja. Blisko 30 niedźwiedzi na jednym polu. Wyjątkowe nagranie

Od początku roku na terenie kraju bańskobystrzyckim odnotowano 624 niedźwiedzi. W powiecie Zwoleń, w którym doszło do wyjątkowej obserwacji, odnotowano dotychczas 82 zgłoszenia o pojawieniu się niebezpiecznych ssaków.

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Duża aktywność drapieżników jest także rejestrowana w słowackich powiatach Poprad oraz Liptowski Mikułasz, które leżą przy granicy z Polską. Odnotowano tam odpowiednio 133 oraz 518 niedźwiedzi.

Ekolodzy przypominają, że dane opierają się na zgłoszeniach, przez co mają charakter orientacyjny. "Służą one głównie do przedstawienia przeglądu aktualnego przemieszczania się i rozmieszczenia tego zwierzęcia" - wskazują.

Źródło: SME

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