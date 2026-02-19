Niezwykła interwencja podczas noworocznej parady. Policjanci przebrali się za lwy

W skrócie W Bangkoku podczas noworocznej parady policjanci przebrali się za lwy, aby złapać podejrzanego o kradzież.

Mężczyzna był oskarżony o kradzież buddyjskich artefaktów wartych około 230 tysięcy złotych.

Akcja zakończyła się zatrzymaniem 33-latka, który miał wcześniejsze przestępstwa na koncie.

Do niezwykłego aresztowania doszło w środę wieczorem, podczas zorganizowanej w Bangkoku z okazji Księżycowego Nowego Roku parady. Interwencja była rezultatem zgłoszenia dotyczącego włamania do jednego z położonych na przedmieściach miasta domów.

Tajlandia. Nietypowa interwencja podczas parady z okazji Księżycowego Nowego Roku

Jak poinformowała lokalna policja, na posesji stwierdzono liczne ślady włamania, a także brak licznych obiektów związanych z buddyzmem, w tym dwóch ok. 30-centymetrowych figurek Buddy.

Ich wartość została oszacowana przez służby na około 2 mln bahtów (230 tysięcy złotych). Funkcjonariusze, mierzący się z problemami ze złapaniem sprawcy, opracowali niezwykły plan jego ujęcia.

Aby doprowadzić do aresztowania policjanci wzięli udział w noworocznej paradzie w tradycyjnych kostiumach czerwonych i żółtych lwów. W jej trakcie zbliżyli się i otoczyli podejrzanego, a następnie go obezwładnili.

33-letni mężczyzna miał za sobą kryminalną przeszłość, w tym przestępstwa związane z narkotykami i kradzieże.

Źródło: The Guardian

