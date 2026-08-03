Niezwykła eksplozja na Dunaju. Władze podjęły radykalne środki

Maria Literacka

Maria Literacka

Rumuńskie wojsko wysadziło skałę Parjoaia nad Dunajem. Władze zdecydowały się na ten krok w związku z niskim poziomem wody w rzece, którą chłodzony jest drugi reaktor elektrowni jądrowej Cernavoda. Kontrolowana detonacja ma pomóc zwiększyć przepływ przez obiekt.

Kontrolowana detonacja skały Parjoaia nad Dunajem; widoczny słup wody i dymu, drzewa po obu stronach rzeki.
Kontrolowana detonacja skały nad DunajemDANIEL MIHAILESCUAFP

W skrócie

  • Rumuńskie wojsko przeprowadziło kontrolowaną eksplozję skały Parjoaia nad Dunajem, aby zwiększyć przepływ wody do chłodzenia drugiego reaktora elektrowni jądrowej Cernavoda.
  • Do detonacji użyto 180 kg materiałów wybuchowych po nieudanych próbach z poprzedniego dnia, co miało na celu utrzymanie działania jedynej elektrowni jądrowej w Rumunii.
  • W najbliższym czasie planowane jest usunięcie oderwanego materiału skalnego z użyciem barek i dźwigu.
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"Kontrolowana detonacja zakończyła się sukcesem i była bezpieczna!" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii. Jak czytamy, zdetonowano "ładunek wybuchowy o dużej mocy, aby zwiększyć przepływ wody w odnodze Starego Dunaju i dostarczyć wodę do elektrowni jądrowej Cernavoda".

Rumunia. Wysadzono skałę Parjoaia nad Dunajem

Władze liczą, że dzięki podjętym działaniom uda się utrzymać drugi reaktor Cernavody. Pierwszy został już wyłączony, a sama elektrownia to jedyny tego typu obiekt w Rumunii.

Niedzielne próby wysadzenia skały zakończyły się niepowodzeniem, w związku z czym zdecydowano o zwiększeniu materiału wybuchowego. W poniedziałkowej detonacji wykorzystano 180 kg ładunku.

- To, czego nie udało się osiągnąć przez 30 lat, stało się dzisiaj - powiedział Radu Miruta, szef rumuńskiego resortu obrony, po zakończeniu operacji. W sieci opublikowano nagranie ukazujące moment detonacji.

Poziom wody w Dunaju spada. Rumunia walczy o utrzymanie reaktora

Miruta przekazał również informacje dotyczące kolejnych zaplanowanych kroków. - W najbliższych dniach, w ciągu najbliższych godzin, dwie barki (...) zostaną załadowane jak największą ilością oderwanego materiału skalnego. Dźwig (...) wydobędzie oderwany fragment skały - wyjaśnił.

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Jak podkreślił, przeprowadzona detonacja była pierwszą tego typu interwencją, a podejmowane w ostatnich latach próby oderwania skały okazywały się bezskuteczne.

- Cieszę się, że do tego doszło, bo po wczorajszym dniu toczyły się dyskusje, czy to możliwe, czy nie (…). Wczoraj wojsko testowało, jakie ilości materiałów wybuchowych są potrzebne i gdzie, to również trudno dostępny teren (…). Rozwiązanie zaproponowane przez moich kolegów okazało się sukcesem - ocenił Miruta.

Źródła: HotNews.ro, "The Guardian", Libertatea

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