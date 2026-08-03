W skrócie Rumuńskie wojsko przeprowadziło kontrolowaną eksplozję skały Parjoaia nad Dunajem, aby zwiększyć przepływ wody do chłodzenia drugiego reaktora elektrowni jądrowej Cernavoda.

Do detonacji użyto 180 kg materiałów wybuchowych po nieudanych próbach z poprzedniego dnia, co miało na celu utrzymanie działania jedynej elektrowni jądrowej w Rumunii.

W najbliższym czasie planowane jest usunięcie oderwanego materiału skalnego z użyciem barek i dźwigu.

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"Kontrolowana detonacja zakończyła się sukcesem i była bezpieczna!" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii. Jak czytamy, zdetonowano "ładunek wybuchowy o dużej mocy, aby zwiększyć przepływ wody w odnodze Starego Dunaju i dostarczyć wodę do elektrowni jądrowej Cernavoda".

Rumunia. Wysadzono skałę Parjoaia nad Dunajem

Władze liczą, że dzięki podjętym działaniom uda się utrzymać drugi reaktor Cernavody. Pierwszy został już wyłączony, a sama elektrownia to jedyny tego typu obiekt w Rumunii.

Niedzielne próby wysadzenia skały zakończyły się niepowodzeniem, w związku z czym zdecydowano o zwiększeniu materiału wybuchowego. W poniedziałkowej detonacji wykorzystano 180 kg ładunku.

- To, czego nie udało się osiągnąć przez 30 lat, stało się dzisiaj - powiedział Radu Miruta, szef rumuńskiego resortu obrony, po zakończeniu operacji. W sieci opublikowano nagranie ukazujące moment detonacji.

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Miruta przekazał również informacje dotyczące kolejnych zaplanowanych kroków. - W najbliższych dniach, w ciągu najbliższych godzin, dwie barki (...) zostaną załadowane jak największą ilością oderwanego materiału skalnego. Dźwig (...) wydobędzie oderwany fragment skały - wyjaśnił.

Jak podkreślił, przeprowadzona detonacja była pierwszą tego typu interwencją, a podejmowane w ostatnich latach próby oderwania skały okazywały się bezskuteczne.

- Cieszę się, że do tego doszło, bo po wczorajszym dniu toczyły się dyskusje, czy to możliwe, czy nie (…). Wczoraj wojsko testowało, jakie ilości materiałów wybuchowych są potrzebne i gdzie, to również trudno dostępny teren (…). Rozwiązanie zaproponowane przez moich kolegów okazało się sukcesem - ocenił Miruta.

Źródła: HotNews.ro, "The Guardian", Libertatea



