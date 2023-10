Tymczasem w wywiadzie opublikowanym przez agencję prasową Bloomberg wirusolog Jean-Michel Claverie z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji alarmuje, że zagrożenie może nadejść z całkiem innej strony.

Drobnoustroje z wiecznej zmarzliny. "Żyją i pozostają zaraźliwe"

- Jeśli mowa o zmianach klimatycznych, jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o niebezpieczeństwach, które pochodzą z południa - przekazał, mówiąc o chorobach typowych dla tej pory dla regionów tropikalnych.

Nie są to jedynie przewidywania, bo wirusolog w wiecznej zmarzlinie na Syberii odnalazł wirusy, które pozostawały zamrożone przez co najmniej 50 tysięcy lat. Z ustaleń naukowców wynika, że drobnoustroje nadal żyją i " pozostają zaraźliwe ".

Globalne ocieplenie uwolni uśpione patogeny. Badacze mają obawy

Claverie wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że te mogą pojawić się na świecie ponownie, a tym samym " zagrozić ludzkości " - Jeśli tak się stanie, będzie to wynikać z globalnego ocieplenia i związanych z nim zmian klimatycznych - stwierdził francuski wirusolog.

Tymczasem badacze obawiają się, że do 2030 roku, w okresach letnich, region Arktyki będzie wolny od lodu. Stwierdzili przy tym, że planeta już jest cieplejsza o 1,2 stopnia Celsjusza niż miało to miejsce w czasach przed epoką przemysłową.

Co więcej, w okresie od stycznia do września bieżącego roku temperatury na świecie były o 1,4 stopnia C wyższe niż w latach 1850-1900. Tym samym górny próg ustalony w ramach Porozumienia Paryskiego z 2015 został niemal naruszony. A warto dodać, że poziom ten wyznaczono jako krytyczny i kluczowy dla uniknięcia "najbardziej katastrofalnych skutków zachodzących zmian klimatycznych".