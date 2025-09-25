W skrócie W pobliżu duńskiego lotniska w Aalborgu zaobserwowano aktywność nieznanych dronów, co doprowadziło do zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz przekierowania samolotów.

Policja oraz służby bezpieczeństwa prowadzą działania wyjaśniające, nie wykluczając zestrzelenia dronów, jeśli zajdzie taka potrzeba, podkreślając podobieństwo incydentu z Kopenhagi.

Duńska policja otrzymała w czwartek także zgłoszenia o aktywności dronów w pobliżu lotniskach w Esbjergu, Sonderborgu i Skrydstrup, gdzie stacjonują myśliwce F-16 oraz F-35 duńskich sił powietrznych. Są one weryfikowane.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego została w środę wieczorem zamknięta z powodu nieautoryzowanego lotu drona - poinformowała baza duńskich sił powietrznych w tym mieście. Policja twierdzi, że bezzałogowców mogło być kilka.

Co najmniej cztery samoloty pasażerskie mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

Duńskie siły zbrojne poinformowały w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera, że pomagają lokalnej i krajowej policji w dochodzeniu, ale odmówiły dalszych komentarzy. Lokalna policja poinformowała później, że drony opuściły obszar Aalborga po około trzech godzinach.

Obce drony nad Danią. "Mogło być ich kilka"

Wcześniej Jesper Bojgaard z lokalnej policji przekazał dziennikarzom na konferencji prasowej, że "dronów mogło być kilka". Nie wykluczył ich zestrzelenia w zależności od sytuacji.

Z kolei komendant główny policji Thorkild Fogde oświadczył, że aktywność dronów w Aalborgu jest podobna do tych zaobserwowanych w poniedziałek w Kopenhadze. Komendant Fogde zapewnił o podjęciu współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa PET i innymi partnerami. Przypomniał, że lotnisko w Aalborgu to również obiekt wojskowy.

Dania. Zgłoszenia o pojawieniu się dronów w pobliżu kolejnych lotnisk. To bazy duńskich myśliwców

Duńska policja w czwartek poinformowała w kolejnym wpisie na X o otrzymaniu zgłoszeń o aktywności dronów w pobliżu lotniskach w Esbjergu, Sonderborgu, a także Skrydstrup, gdzie stacjonują myśliwce F-16 oraz F-35 duńskich sił powietrznych. Informacje o tych incydentach są w trakcie weryfikacji.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

Lewica chce nocnej prohibicji w całej Polsce. Minister sportu w ''Graffiti'': To dobry, słuszny kierunek Polsat News Polsat News