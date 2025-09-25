Niezidentyfikowane drony nad lotniskiem. Niespokojna noc w Danii
Aktywność obcych dronów, które pojawiły się w środę wieczorem w pobliżu lotniska w Aalborgu w Danii jest podobna do aktywności bezzałogowców, które zaobserwowano w poniedziałek w Kopenhadze - oświadczył komendant główny policji Thorkild Fogde. Lokalna policja poinformowała, że drony opuściły obszar Aalborgu po około trzech godzinach. Służby otrzymały jednak w czwartek kolejne zgłoszenia o dronach w pobliżu innych lotnisk. Trwa ich weryfikacja.
- W pobliżu duńskiego lotniska w Aalborgu zaobserwowano aktywność nieznanych dronów, co doprowadziło do zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz przekierowania samolotów.
- Policja oraz służby bezpieczeństwa prowadzą działania wyjaśniające, nie wykluczając zestrzelenia dronów, jeśli zajdzie taka potrzeba, podkreślając podobieństwo incydentu z Kopenhagi.
- Duńska policja otrzymała w czwartek także zgłoszenia o aktywności dronów w pobliżu lotniskach w Esbjergu, Sonderborgu i Skrydstrup, gdzie stacjonują myśliwce F-16 oraz F-35 duńskich sił powietrznych. Są one weryfikowane.
Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego została w środę wieczorem zamknięta z powodu nieautoryzowanego lotu drona - poinformowała baza duńskich sił powietrznych w tym mieście. Policja twierdzi, że bezzałogowców mogło być kilka.
Co najmniej cztery samoloty pasażerskie mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.
Duńskie siły zbrojne poinformowały w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera, że pomagają lokalnej i krajowej policji w dochodzeniu, ale odmówiły dalszych komentarzy. Lokalna policja poinformowała później, że drony opuściły obszar Aalborga po około trzech godzinach.
Obce drony nad Danią. "Mogło być ich kilka"
Wcześniej Jesper Bojgaard z lokalnej policji przekazał dziennikarzom na konferencji prasowej, że "dronów mogło być kilka". Nie wykluczył ich zestrzelenia w zależności od sytuacji.
Z kolei komendant główny policji Thorkild Fogde oświadczył, że aktywność dronów w Aalborgu jest podobna do tych zaobserwowanych w poniedziałek w Kopenhadze. Komendant Fogde zapewnił o podjęciu współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa PET i innymi partnerami. Przypomniał, że lotnisko w Aalborgu to również obiekt wojskowy.
Dania. Zgłoszenia o pojawieniu się dronów w pobliżu kolejnych lotnisk. To bazy duńskich myśliwców
Duńska policja w czwartek poinformowała w kolejnym wpisie na X o otrzymaniu zgłoszeń o aktywności dronów w pobliżu lotniskach w Esbjergu, Sonderborgu, a także Skrydstrup, gdzie stacjonują myśliwce F-16 oraz F-35 duńskich sił powietrznych. Informacje o tych incydentach są w trakcie weryfikacji.
W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.