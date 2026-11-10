W skrócie Szef rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Kostiukow odbył niezapowiedzianą wizytę w Izraelu, gdzie spotkał się z przedstawicielami resortu obrony.

Rosyjska delegacja udała się następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie weźmie udział w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich z udziałem USA.

Rosyjski samolot wojskowy Tu-154M wylądował w Izraelu na prośbę Stanów Zjednoczonych, mimo objęcia maszyny amerykańskimi sankcjami.

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Wcześniej izraelski nadawca publiczny Kan podał, że w niedzielę wieczorem na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem wylądował rosyjski samolot wojskowy Tu-154M, który wystartował z bazy pod Moskwą. Według Kan rosyjska maszyna wylądowała w Izraelu na prośbę Stanów Zjednoczonych.

Jak podkreślił "Jerusalem Post", samolot należy do rosyjskiego ministerstwa obrony i od 2023 roku jest objęty amerykańskimi sankcjami. Według Waszyngtonu jednostka jest wykorzystywana m.in. do transportu personelu i sprzętu rosyjskich najemników z Grupy Wagnera, którzy uczestniczyli w konfliktach zbrojnych w różnych częściach świata.

Nie wiadomo, czego dotyczyły rozmowy rosyjskiej delegacji z izraelskimi przedstawicielami.

Szef rosyjskiego wywiadu wojskowego z niezapowiedzianą wizytą w Izraelu

Po opuszczeniu Izraela rosyjski samolot skierował się do stolicy ZEA, Abu Zabi. Szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow i pozostali członkowie delegacji mają uczestniczyć we wtorek i środę w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich prowadzonych przy mediacji USA. Będą to pierwsze rozmowy trójstronne od lutego.

Kan podkreślił, że lądowanie rosyjskiego samolotu jest wyjątkowym wydarzeniem. W przeszłości wojskowi obu państw utrzymywali bliskie kontakty, koordynując działania w Syrii, aby uniknąć przypadkowych starć. Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosja znacznie ograniczyła jednak swoją obecność wojskową w Syrii.

Stosunki Izraela z Rosją pozostają stosunkowo dobre, choć źródłem napięć jest współpraca Moskwy z Iranem. Izrael potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, ale nie przyłączył się do zachodnich sankcji i unika przekazywania Kijowowi uzbrojenia.

Ambasada Rosji w Izraelu oraz izraelska armia odmówiły komentarza na temat wizyty szefa GRU.



