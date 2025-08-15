Donald Trump poinformował w swoich mediach społecznościowych o rozmowie z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką.

Rozmowa nie była wcześniej zapowiadana.

Rozmowa Trump-Łukaszenka. "Poruszyliśmy wiele tematów"

"Miałem wspaniałą rozmowę z wielce szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Jak wskazał amerykański przywódca, z Łukaszenką rozmawiał on także o "zwolnieniu dodatkowych 1300 więźniów".

"Nasza rozmowa przebiegła bardzo pomyślnie. Poruszyliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce" - przekazał prezydent USA we wpisie.

Donald Trump zaznaczył przy tym, że "z niecierpliwością czeka na spotkanie z prezydentem Łukaszenką". To miałoby odbyć się "w przyszłości".

Trump spotka się z Putinem. W tle wojna w Ukrainie

W piątek o godzinie 21 czasu polskiego Donald Trump spotka się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. To pierwsze takie spotkanie od 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Tematem rozmów w Anchorage na Alasce ma być ustalenie warunków pokoju między Moskwą a Kijowem.

Obaj przywódcy są już w powietrzu. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszy 16-osobowa delegacja. Przed wylotem na Alaskę Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że "stawki są wysokie".

Źródło: Reuters

