Niezapowiedziana rozmowa Trumpa z Łukaszenką. "1300 więźniów"

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

"Mieliśmy świetną rozmowę z wielce szanownym prezydentem Białorusi. Dyskutowaliśmy o zwolnieniu dodatkowych 1300 więźniów" - poinformował Donald Trump. Jak dodał amerykański przywódca, z Alaksandrem Łukaszenką rozmawiał także o spotkaniu z Władimirem Putinem, które odbędzie się w Anchorage na Alasce.

Alaksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi
Alaksandr Łukaszenka, przywódca BiałorusiKancelaria Prezydenta Białorusidomena publiczna

Donald Trump poinformował w swoich mediach społecznościowych o rozmowie z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką.

Rozmowa nie była wcześniej zapowiadana.

Rozmowa Trump-Łukaszenka. "Poruszyliśmy wiele tematów"

"Miałem wspaniałą rozmowę z wielce szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Jak wskazał amerykański przywódca, z Łukaszenką rozmawiał on także o "zwolnieniu dodatkowych 1300 więźniów".

    "Nasza rozmowa przebiegła bardzo pomyślnie. Poruszyliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce" - przekazał prezydent USA we wpisie.

    Donald Trump zaznaczył przy tym, że "z niecierpliwością czeka na spotkanie z prezydentem Łukaszenką". To miałoby odbyć się "w przyszłości".

    Trump spotka się z Putinem. W tle wojna w Ukrainie

    W piątek o godzinie 21 czasu polskiego Donald Trump spotka się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. To pierwsze takie spotkanie od 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę.

    Tematem rozmów w Anchorage na Alasce ma być ustalenie warunków pokoju między Moskwą a Kijowem.

    Obaj przywódcy są już w powietrzu. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszy 16-osobowa delegacja. Przed wylotem na Alaskę Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że "stawki są wysokie".

    Źródło: Reuters

