Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Niezapowiadana oferta dla Rosji i Ukrainy. Wskazali na priorytet

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Turcja przedstawiła Rosji i Ukrainie propozycję zakończenia ataków na Morzu Czarnym. Obecnie rząd w Ankarze oczekuje na odpowiedź stron. W ten sposób chcą przywrócenia możliwości transportu zboża przez akwen.

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Recep Tayyip Erdogan na tle statku transportowego na Morzu Czarnym.
Turcja przedstawiła Rosji i Ukrainie propozycję, chcą końca ataków na Morzu CzarnymOZAN KOSE / AFP ; Anadolu / Contributor/ Getty Imagesmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Turcja zaproponowała Rosji i Ukrainie zakończenie ataków na Morzu Czarnym, oczekując obecnie odpowiedzi od obu stron.
  • Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podkreślił, że priorytetem jest umożliwienie eksportu zboża przez ten region.
  • Ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym nasiliły się po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, a wśród zaatakowanych jednostek znalazły się także tureckie statki.
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Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fida przekazał w rozmowie ze stacją NTV, że Ankara złożyła Ukrainie i Rosji ofertę. Jak podkreślił, dotyczy ona zakończenia walk na Morzu Czarnym.

Jednocześnie Fida dodał, że Turcja oczekuje na odpowiedź stron.

Turcja przedstawiła propozycję Rosji i Ukrainie. Chodzi o ataki na Morzu Czarnym

Szef tureckiego MSZ nadmienił, iż priorytetową sprawą jest zapewnienie możliwości eksportu zboża z tego regionu. - Potrzebują go kraje na całym świecie. Zboże to produkt, który sprzedają oba kraje. Istnieją jednak trudności, które należy pokonać - dodał.

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Hakan Fidan powiedział ponadto, że podejmowane są inicjatywy mające na celu całkowite zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą.

Jednak, jak mówił dalej minister, na tym etapie trudno wypracować trwałe rozwiązanie konfliktu, ponieważ "obie strony mają żądania i stanowiska, które trudno pogodzić".

Ataki na Morzu Czarnym. Cierpi na tym eksport zboża

Jak przypomina agencja AFP, inicjatywa, z jaką wyszła Turcja jest reakcją na wzrost liczby ataków na statki handlowe na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach - te zaczęły się wraz z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Dodano, wśród atakowanych jednostek znalazło się wiele tureckich statków.

Z kolei we wtorek Hakan Fida oświadczył podczas pobytu w Azerbejdżanie, że rozprzestrzenianie się wojny rosyjsko-ukraińskiej na Morze Czarne jest niedopuszczalne.

Stwierdził również, cytowany przez PAP, że stanowi to zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa obywateli tureckich, jak i dla bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Źródła: Reuters, AFP, PAP

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