W skrócie Turcja zaproponowała Rosji i Ukrainie zakończenie ataków na Morzu Czarnym, oczekując obecnie odpowiedzi od obu stron.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podkreślił, że priorytetem jest umożliwienie eksportu zboża przez ten region.

Ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym nasiliły się po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, a wśród zaatakowanych jednostek znalazły się także tureckie statki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fida przekazał w rozmowie ze stacją NTV, że Ankara złożyła Ukrainie i Rosji ofertę. Jak podkreślił, dotyczy ona zakończenia walk na Morzu Czarnym.

Jednocześnie Fida dodał, że Turcja oczekuje na odpowiedź stron.

Turcja przedstawiła propozycję Rosji i Ukrainie. Chodzi o ataki na Morzu Czarnym

Szef tureckiego MSZ nadmienił, iż priorytetową sprawą jest zapewnienie możliwości eksportu zboża z tego regionu. - Potrzebują go kraje na całym świecie. Zboże to produkt, który sprzedają oba kraje. Istnieją jednak trudności, które należy pokonać - dodał.

Hakan Fidan powiedział ponadto, że podejmowane są inicjatywy mające na celu całkowite zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą.

Jednak, jak mówił dalej minister, na tym etapie trudno wypracować trwałe rozwiązanie konfliktu, ponieważ "obie strony mają żądania i stanowiska, które trudno pogodzić".

Ataki na Morzu Czarnym. Cierpi na tym eksport zboża

Jak przypomina agencja AFP, inicjatywa, z jaką wyszła Turcja jest reakcją na wzrost liczby ataków na statki handlowe na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach - te zaczęły się wraz z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Dodano, wśród atakowanych jednostek znalazło się wiele tureckich statków.

Z kolei we wtorek Hakan Fida oświadczył podczas pobytu w Azerbejdżanie, że rozprzestrzenianie się wojny rosyjsko-ukraińskiej na Morze Czarne jest niedopuszczalne.

Stwierdził również, cytowany przez PAP, że stanowi to zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa obywateli tureckich, jak i dla bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Źródła: Reuters, AFP, PAP



