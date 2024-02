Osiem osób trafiło do szpitala, a w sumie około 500 zostało ewakuowanych po piątkowym incydencie w siedzibie Sapo , szwedzkiej służby bezpieczeństwa w gminie Solna, niedaleko centrum Sztokholmu.

Szwecja. "Nietypowy" zapach w siedzibie służb

Początkowo podejrzenia padły na wyciek gazu , jednak później poinformowano, że nie wykryto go ani wewnątrz, ani na zewnątrz budynku. Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie wstępne.

Lokalne szwedzkie media informowały wcześniej, jakoby czujniki na dachu budynku wykryły fosgen (bezbarwny gaz, silnie trujący), jednak nie zostało to potwierdzone.

Ewakuacja w Szwecji. Osiem osób w szpitalu

Ostatecznie do szpitala wysłano sześć osób, które wykazywały problemy w oddychaniu, a dwie kolejne osoby zgłosiły się do placówki same. Wśród nich byli policjanci, którzy przybyli na miejsce po zgłoszeniu.