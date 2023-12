Nietypowy widok w Londynie. Polska kelnerka tłumaczy

Od czasu kryzysu energetycznego, wywołanego wojną w Ukrainie , wzrosły koszty dla restauratorów , jak i zwykłych Brytyjczyków, co zmusiło wielu do zaciskania pasa.

- Ludzie więcej siedzą w domach, to widać po liczbie przychodzących klientów do naszej restauracji - potwierdza te dane Olga. Sytuacji nie polepszyła pogoda: ostatnio sporo padało, więc ludzie tym bardziej zostawali w domach.

Brytyjskie wyprzedaże z marnymi skutkami

Inflacja spadła, a konsumenci mniej kupują

Gdyby spojrzeć na tłumy na głównych, handlowych ulicach Londynu, to można odnieść wrażenie, że żadnego kryzysu nie ma. Do jednego z centrów handlowych ustawia się długa kolejka do wejścia, ochrona kieruje ruchem. Ale to ułuda.