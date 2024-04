Nietypowy protest w Szwajcarii. Rolnicy podrzucili owce

Szwajcarscy rolnicy przyjechali w sobotę do Lozanny, aby złożyć przed siedzibą władz regionalnych martwe owce. Rozgoryczeni właściciele przyjechali z regionu Vaud w zachodniej Szwajcarii. Według nich wszystkie sztuki zostały stracone, gdyż zaatakował je wilk.

- Naprawdę czas działać. Hodowcy do tej pory zachowywali się spokojnie, ale tym razem to było za dużo - powiedział jeden z rolników Eric Herb cytowany przez "The Guardian".