Nietypowy monument w sercu Waszyngtonu. "Tron godny króla"
Złota toaleta, podpisana jako "Tron godny króla", stanęła na National Mall - w sercu Waszyngtonu. Na prowokacyjnej instalacji autorzy umieścili tabliczkę, wyjaśniającą jej przeznaczenie, w ostrych słowach kpiąc z zarządzonych przez Donalda Trumpa kosztownych remontów Białego Domu.
Stylizowany na marmur i złoto "Tron godny króla" posiada centralnie umiejscowioną toaletę, która jednak pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną.
Agencji Reutera nie udało się uzyskać wyjaśnień, kto zezwolił na jej postawienie.
USA. Złota toaleta w sercu Waszyngtonu. Artyści vs. Trump
Na doczepionej do tronu tabliczce widnieją słowa, uderzające w Donalda Trumpa. Artyści odpowiedzialni za projekt zadrwili z ogłaszanych przez prezydenta remontów Białego Domu.
"W czasach bezprecedensowych podziałów, narastających konfliktów i zawirowań gospodarczych prezydent Trump skupił się na tym, co naprawdę ważne: Remontowaniu łazienki Lincolna w Białym Domu" - napisano.
"To hołd dla niezłomnego wizjonera, który spojrzał w dół, dostrzegł problem i pomalował go na złoto" - drwią autorzy tronu.
Biały Dom reaguje na "Tron godny króla"
Członek korpusu prasowego Białego Domu Davis Ingle, pytany o "tron" na National Mall, przekazał w oświadczeniu, że Donald Trump "sprawia, iż Biały Dom i cała stolica naszego kraju (USA) są piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - podała agencja Reutera.
"Prezydent nigdy nie przestanie działać na rzecz narodu amerykańskiego i spełni obietnice, do których spełnienia został wybrany zdecydowaną większością" - dodał rzecznik.
W październiku prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wyremontował łazienkę w apartamencie Lincolna, zastępując styl art deco z lat 40. złotymi oprawami i "czarno-białym polerowanym marmurem".
Kto postawił tron z toaletą? Kolejne takie dzieło grupy artystów
Za instalacją stoją najprawdopodobniej artyści z grupy Secret Handshake - obok toalety zostawiono rolkę papieru z nadrukowaną nazwą.
Ta sama grupa w ciągu ostatnich 16 miesięcy - jak podaje "The Washington Post" - umieściła co najmniej 12 pomników lub innych dzieł na National Mall, kpiąc z Donalda Trumpa i jego zwolenników.
Na początku marca artyści zainstalowali pomnik, przedstawiający prezydenta USA obejmującego zmarłego przestępcę Jeffreya Epsteina w kultowej pozie z filmu "Titanic".
Źródła: Reuters, "The Washington Post"