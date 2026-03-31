W skrócie Na National Mall w Waszyngtonie pojawiła się instalacja w postaci tronu z centralnie umieszczoną, dekoracyjną toaletą.

Na tabliczce przy instalacji zamieszczono słowa, krytykujące prezydenta Trumpa i nawiązujące do remontów łazienki w apartamencie Lincolna.

Według informacji, podanych w artykule, za projektem stoją prawdopodobnie artyści z grupy Secret Handshake, którzy w ciągu ostatnich 16 miesięcy umieścili na National Mall co najmniej 12 podobnych dzieł.

Stylizowany na marmur i złoto "Tron godny króla" posiada centralnie umiejscowioną toaletę, która jednak pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną.

Agencji Reutera nie udało się uzyskać wyjaśnień, kto zezwolił na jej postawienie.

USA. Złota toaleta w sercu Waszyngtonu. Artyści vs. Trump

Na doczepionej do tronu tabliczce widnieją słowa, uderzające w Donalda Trumpa. Artyści odpowiedzialni za projekt zadrwili z ogłaszanych przez prezydenta remontów Białego Domu.

"W czasach bezprecedensowych podziałów, narastających konfliktów i zawirowań gospodarczych prezydent Trump skupił się na tym, co naprawdę ważne: Remontowaniu łazienki Lincolna w Białym Domu" - napisano.

"To hołd dla niezłomnego wizjonera, który spojrzał w dół, dostrzegł problem i pomalował go na złoto" - drwią autorzy tronu.

Biały Dom reaguje na "Tron godny króla"

Członek korpusu prasowego Białego Domu Davis Ingle, pytany o "tron" na National Mall, przekazał w oświadczeniu, że Donald Trump "sprawia, iż Biały Dom i cała stolica naszego kraju (USA) są piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - podała agencja Reutera.

"Prezydent nigdy nie przestanie działać na rzecz narodu amerykańskiego i spełni obietnice, do których spełnienia został wybrany zdecydowaną większością" - dodał rzecznik.

W październiku prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wyremontował łazienkę w apartamencie Lincolna, zastępując styl art deco z lat 40. złotymi oprawami i "czarno-białym polerowanym marmurem".

Kto postawił tron z toaletą? Kolejne takie dzieło grupy artystów

Za instalacją stoją najprawdopodobniej artyści z grupy Secret Handshake - obok toalety zostawiono rolkę papieru z nadrukowaną nazwą.

Ta sama grupa w ciągu ostatnich 16 miesięcy - jak podaje "The Washington Post" - umieściła co najmniej 12 pomników lub innych dzieł na National Mall, kpiąc z Donalda Trumpa i jego zwolenników.

Na początku marca artyści zainstalowali pomnik, przedstawiający prezydenta USA obejmującego zmarłego przestępcę Jeffreya Epsteina w kultowej pozie z filmu "Titanic".

Źródła: Reuters, "The Washington Post"

