Nietypowy kibic na trybunach. Miał na sobie koszulki dwóch drużyn

Podczas sobotniego wygranego meczu Polski z Arabią Saudyjska na trybunach nie brakło kibiców. Wśród nich znalazł się jeden mężczyzna, którego nagranie opublikowano w sieci. Miał on bowiem na sobie dwie koszulki - choć wyglądał na kibica drużyny przeciwnej, w momencie strzelenia przez Roberta Lewandowskiego bramki dla Polaków, zdejmuje on zieloną koszulkę i zaczyna wykrzykiwać: "Robert Lewandowski". Jak się okazało, pod spodem miał on czerwoną koszulkę z numerem 9 i nazwiskiem naszego fenomenalnego strzelca.

Zdjęcie Nietypowy kibic na trybunach. Miał na sobie dwie koszulki