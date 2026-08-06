W skrócie Podczas wizyty Donalda Trumpa w Las Vegas dziecko obecne na scenie zaczęło biec w kierunku jej krawędzi, a prezydent USA szybko je zatrzymał i odprowadził do rodziców.

Trump wykorzystał sytuację, by nawiązać do incydentu z udziałem Joe Bidena z 2023 roku, gdy obecny wtedy prezydent USA upadł na scenie.

Trump podkreślił, że przepisy jego administracji dotyczące likwidacji podatków od napiwków mają bezpośredni wpływ na życie rodziny obecnej na scenie.

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Do incydentu doszło podczas środowego wystąpienia Donalda Trumpa w Las Vegas. Prezydent USA zaprosił na scenę pracownicę kasyna Sandrę, jej męża Brada będącego policjantem oraz ich dwoje dzieci. - To piękna rodzina - powiedział amerykański przywódca witając ich na scenie.

Trump podczas konferencji chwalił przepisy, wprowadzone przez jego administrację, likwidujące podatki od napiwków. Według niego Sandra i Brad korzystają na nowym prawie, a zaoszczędzone pieniądze inwestują w Konta Trumpa uruchomione w lipcu i przeznaczone do inwestycji na przyszłość dzieci.

Incydent podczas wizyty Trumpa w Las Vegas. Prezydent pobiegł za chłopcem

Podczas konferencji głos zabrała również Sandra. Gdy tylko zaczęła swoje przemówienie, jej syn zaczął biec w kierunku krawędzi sceny.

Na sytuację natychmiast zareagował Donald Trump, który ruszył za chłopcem i zatrzymał go, zanim ten spadł. Następnie odprowadził go bezpiecznie do rodziców.

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Prezydent USA wykorzystał sytuację do wbicia szpilki swojemu poprzednikowi. - Nie chcę, żeby był jak Biden i spadł ze sceny - krzyknął, czym wywołał śmiech i aplauz wśród zgromadzonych.

Trump odnosił się prawdopodobnie do sytuacji z czerwca 2023 roku, gdy Joe Biden podczas ceremonii wręczenia dyplomów w Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs potknął się o piaskowy worek leżący na scenie i upadł. Obecni na miejscu ochroniarze szybko pomogli mu jednak wstać, a prezydent kontynuował udział w wydarzeniu. Incydent był jednak wielokrotnie wykorzystywany przez przeiwników Bidena, którzy wskazywali go jako dowód na złą kondycję fizyczną prezydenta.



