Nietypowe znalezisko postawiło służby na równe nogi. Akcja na Bałtyku

Wojsko, straż przybrzeżna i inne służby interweniowały po doniesieniu o wykryciu u wybrzeży Helsinek niezidentyfikowanego obiektu. Obszar na Zatoce Fińskiej otoczono kordonem, co częściowo utrudniło ruch statków rejsowych. Marynarka Wojenna Finlandii ustaliła wstępnie, że obiekt to metalowa część wraku statku.

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Straż przybrzeżna Finlandii na motorówkach patroluje obszar w pobliżu Helsinek po odkryciu obiektu.
Akcja fińskich służb, odkryto niezidentyfikowany obiekt. Na zdj. straż przybrzeżna patrolująca obszar w pobliżu HelsinekJUSSI NUKARIAFP

Na szlaku wodnym niedaleko Helsinek w sobotę wieczorem znaleziono niezidentyfikowany obiekt o lejkowatym kształcie.

Straż graniczna zaalarmowała inne służby, ponieważ metalowy obiekt znajdował się w miejscu, gdzie przepływają statki pasażerskie. Straż przybrzeżna otoczyła obszar kordonem.

Na miejsce wysłano wojsko. Przybyli też dziennikarze. Sprawę relacjonował między innymi fiński nadawca publiczny.

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Marta Stępień

Finlandia. Tajemnicze znalezisko, akcję służb odczuli pasażerowie promów

Tajemnicze znalezisko spowodowało częściowy paraliż ruchu promów obsługujących trasy między stolicą Finlandii i estońskim Tallinnem. Jeden z nich zamiast wypłynąć o godz. 20 w sobotę, rozpoczął rejs sześć godzin później.

Obiekt dryfujący u wybrzeży Helsinek zbadała Marynarka Wojenna Finlandii. Wstępnie ocenia się, że to bardzo stara, mechaniczna część wraku statku. Obiekt odholowano. W sprawie wszczęto śledztwo.

Obszar Zatoki Fińskiej u wejścia do Helsinek na przestrzeni wieków w okresach wojen był intensywnie zaminowywany. Szlaki wodne zostały jednak oczyszczone, zaś ich bezpieczeństwo jest stale monitorowane przez służby - przypomina PAP.

Źródło: Yle, PAP

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