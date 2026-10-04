Nietypowe znalezisko postawiło służby na równe nogi. Akcja na Bałtyku

Na szlaku wodnym niedaleko Helsinek w sobotę wieczorem znaleziono niezidentyfikowany obiekt o lejkowatym kształcie.

Straż graniczna zaalarmowała inne służby, ponieważ metalowy obiekt znajdował się w miejscu, gdzie przepływają statki pasażerskie. Straż przybrzeżna otoczyła obszar kordonem.

Na miejsce wysłano wojsko. Przybyli też dziennikarze. Sprawę relacjonował między innymi fiński nadawca publiczny.

Finlandia. Tajemnicze znalezisko, akcję służb odczuli pasażerowie promów

Tajemnicze znalezisko spowodowało częściowy paraliż ruchu promów obsługujących trasy między stolicą Finlandii i estońskim Tallinnem. Jeden z nich zamiast wypłynąć o godz. 20 w sobotę, rozpoczął rejs sześć godzin później.

Obiekt dryfujący u wybrzeży Helsinek zbadała Marynarka Wojenna Finlandii. Wstępnie ocenia się, że to bardzo stara, mechaniczna część wraku statku. Obiekt odholowano. W sprawie wszczęto śledztwo.

Obszar Zatoki Fińskiej u wejścia do Helsinek na przestrzeni wieków w okresach wojen był intensywnie zaminowywany. Szlaki wodne zostały jednak oczyszczone, zaś ich bezpieczeństwo jest stale monitorowane przez służby - przypomina PAP.

Źródło: Yle, PAP



